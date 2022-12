Latest Stats Released For The 2022 BroadwayWorld Sweden Awards; at Wermland Opera Leads Best Ensemble Performance!

The 2022 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2021 through September 30, 2022. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2022.

Winners will be announced in January!

Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2022 BroadwayWorld Sweden Standings - 12/12/22

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Danny Saucedo - DANNY SAUCEDO - RUNAWAY SHOW 2.0 - Cirkus 72%

Diana Varco - SHATTERED - Göteborgs Dramatiska Teater 28%



Best Choreography Of A Play Or Musical

Adrienne Åbjörn - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 57%

Adrienne Åbjörn - TITANIC - Wermland Opera 13%

Gunilla Olsson - KÄRLEK SKONAR INGEN - Göteborgsoperan 9%

Rebecka Howell - CABARET - GöteborgsOperan 7%

Alexandro Duchén - DANNY SAUCEDO - RUNAWAY SHOW 2.0 - Cirkus 5%

Denise Holland Bethke - TOOTSIE - Oscarsteatern 3%

P-M Andersson - SÅ SOM I HIMMELEN - Malmö Opera 3%

Alexandro Duchén - DANNY - RUNAWAY 2.0 - Cirkus Stockholm 1%

Denise Holland - TOOTSIE - Oscarsteatern 1%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Gary McCann - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 58%

Astrid Maya - WENDY OCH PETER PAN - Västerbottensteatern 21%

Helle Damgård - AMADEUS - Helsingborgs Stadsteater 5%

Nina Sandström - ANASTASIA: THE MUSICAL - Malmö Opera 4%

Annsofi Nyberg - SÅ SOM I HIMMELEN - Malmö Opera 3%

Dennis Bröchner - DANNY - RUNAWAY 2.0 - Cirkus Stockholm 3%

Lucy Osborn - CABARET - GöteborgsOperan 3%

Stefan Wåhlberg - TOOTSIE - Oscarsteatern 2%

Kajsa Larsson - DEAD OR ALIVE - Malmö Opera 1%



Best Direction Of A Musical

Niklas Riesbeck - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 63%

Annika Kofoed - WENDY OCH PETER PAN - Västerbottensteatern 24%

Edward af Sillén - SÅ SOM I HIMMELEN - Malmö Opera 8%

James Grieve - CABARET - GöteborgsOperan 3%

Edward af Sillén - TOOTSIE - Oscarsteatern 2%

Sven Holm - CHESS - Helsingborg Arena 1%

Anders Albien - SATURDAY NIGHT FEVER - Chinateatern 0



Best Direction Of A Play

Sara Cronberg - ÖGONVITTNEN - Malmö Stadsteater 46%

Johan Paus - FLUGORNAS HERRE - Helsingborgs Stadsteater 29%

Maris Heller - BAGGAGE FROM BAGHDAD: BECOMING MY FATHER'S DAUGHTER - Göteborgs Dramatiska Teater 14%

Carl Johab Karlssob - AMADEUS - Helsingborgs Stadsteater 11%



Best Ensemble Performance

TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 57%

WENDY OCH PETER PAN - Västerbottensteatern 22%

SÅ SOM I HIMMELEN - Malmö Opera 6%

BODYGUARD - China Teatern 4%

CABARET - GöteborgsOperan 4%

FLUGORNAS HERRE - Helsingborgs Stadsteater 3%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Malmö Opera 2%

TOOTSIE - Oscarsteatern 2%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Palle Palmé - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 67%

Ulrik Gad - ANASTASIA: THE MUSICAL - Malmö opera 10%

Mikael Kratt - SÅ SOM I HIMMELEN - Malmö Opera 8%

Palle Palmé - DANNY SAUCEDO - THE RUNAWAY SHOW 2.0 - Cirkus 6%

Mikael Kratt - SOUND OF MUSIC - Stockholms Stadsteater 3%

Richard Howell - CABARET - GöteborgsOperan 3%

Mikael Kratt - TOOTSIE - Oscarsteatern 1%

Palle Palmé - DANNY - RUNAWAY 2.0 - Cirkus 1%

Logan Chapman - BAGGAGE FROM BAGHDAD: BECOMING MY FATHER'S DAUGHTER - Göteborgs Dramatiska Teater 0

Palle Palmé - SATURDAY NIGHT FEVER - China Teatern 0



Best Music Direction & Orchestra Performance

Jonas Nydesjö - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 84%

Johan Siberg - TOOTSIE - Oscarsteatern 9%

Martin Schaub - DEAD OR ALIVE - Malmö Opera 4%

David White - CABARET - GöteborgsOperan 3%



Best Musical

TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 76%

SÅ SOM I HIMMELEN - Malmö Opera 8%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Malmö Opera 4%

TOOTSIE - Oscarsteatern 4%

CABARET - GöteborgsOperan 3%

BODYGUARD - China Teatern 2%

SATURDAY NIGHT FEVER - Chinateater 1%

DEAD OR ALIVE - Malmö Opera 1%



Best Performer In A Musical

Markus Lindberg - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 39%

Glenn Edell - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 24%

Christer Nerfont - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 12%

Tuva B Larsen - ANASTASIA: THE MUSICAL - Malmö Opera 8%

Kerstin Hilldén - CABARET - GöteborgsOperan 7%

Hjalmar Frej - TOOTSIE - Oscarsteatern 3%

Anders Ekborg - CHESS - Helsingborg Arena 2%

David Lundqvist - CABARET - GöteborgsOperan 2%

Nadja Holm - BODYGUARD - China Teatern 2%

Robert Gustafsson - TOOTSIE - Oscarsteatern 2%



Best Play

BAGGAGE FROM BAGHDAD: BECOMING MY FATHER’S DAUGHTER - Göteborgs Dramatiska Teater 50%

SHATTERED - Göteborgs Dramatiska Teater 50%



Best Production of an Opera

HERR ARNES PENNINGAR - GöteborgsOperan 43%

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM - Malmö Opera 40%

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Malmö Opera 17%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Gary McCann - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 80%

Marcus Englesson - TOOTSIE - Oscarsteatern 12%

Lucy Osborn - CABARET - GöteborgsOperan 8%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Hans Surte Norin - TITANIC THE MUSICAL - Wermland Opera 92%

Oscar Johansson - TOOTSIE - Oscarsteatern 4%

Oskar Johansson - SATURDAY NIGHT FEVER - China Teatern 4%

Oskar Johansson - SATURDAY NIGHT FEVER - Chinateatern 1%