ESTRADKÖREN - FRÅN SOFFAN TILL SALONGEN Will Come to Kungsbacka Teater

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Favorit i repris! Film- och tv-musik möter kör och orkester i en scenisk konsertupplevelse. Estradkören återvänder till Kungsbacka Teater med konserten Från soffan till salongen!

Film- och TV-musik har en unik förmåga att på ett ögonblick ta oss tillbaka till en specifik plats i tiden, väcka minnen och beröra. På scen kommer ikoniska ledmotiv att möta nostalgiska melodier och pampiga kompositioner. Du kan se fram emot tvära scenbyten, och kanske en och annan cliffhanger från kulisserna!

Tillsammans med körens fantastiska husband, 42nd Street Orchestra, utlovas en kväll där odödlig musik och starka berättelser spelar huvudrollen, allt under ledning och regi av Sverker Domar. Klassiker möter eviga toner – ljuv musik uppstår och kanske även ett lyckligt slut?

Med över 50 sångare på scen möter Estradkören publiken med siktet inställt på att förmedla en stark musikalisk upplevelse och tänjer på gränserna för vad körsång kan vara. Med visuella intryck skapas en spännande inramning. Helkörsarrangemang varvas med soloframträdanden av körens solister och en och annan sketch! Läs mer på.

Längd: ca 2 timmar och 20 minuter inklusive paus

Arrangör: Estradkören

Biljettkassan öppnar 2 timmar innan föreställningen.

Teaterbaren öppnar 1 timma innan föreställningen

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