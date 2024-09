WATCH: Mela Lenoir interpreta 'El Cielo y yo'

Get Access To Every Broadway Story



Desde el passado 12 de septiembre el Teatro Marquina acoge el musical COME FROM AWAY, la primera producción en España de The Stage Company que trae el mismo montaje que pudo verse en Buenos Aires a la capital.

La productora ha publicado en sus redes sociales un pequeño aperitivo en el que Mela Lenoir, que interpreta a la piloto Beverly Bass, interpreta la canción ‘El Cielo Y Yo’, que hace un repaso por la historia real de la que fuera la primera mujer piloto de Estados Unidos.

Puedes ver el vídeo a continuación:

COME FROM AWAY cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. A medida que la gente de Terranova da la bienvenida a los "extranjeros" en su comunidad, los pasajeros y los lugareños van procesando lo que ha sucedido mientras encuentran amor, risas y nuevas esperanzas en los improbables y duraderos lazos que van forjando.

