The Feliuettes vuelven con AMOR A MORT

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El cuarto espectáculo de The Feliuettes, AMOR A MORT, vuelve a El Maldà de Barcelona a partir del próximo 16 de enero con su segunda temporada.

La compañía, formada por Laia Alsina, Maria Cirici y Laura Pau propone una reflexión sobre el amor desde el sentido más amplio de la palabra. Según palabras de Alsina, AMOR A MORT “surge de conversaciones que nosotras, como amigas, hemos tenido muchas veces sobre cómo amar, cómo estar con la pareja, qué tipo de relación tenemos o queremos. Al mismo tiempo, la pieza también va más allá del amor romántico, también habla del amor hacia padres y madres, hacia los hijos, hacia ti misma…”. “Hablar de amor es hablar de lo que mueve el mundo”, añade Eu Manzanares, directora del espectáculo.

El amor romántico, la sororidad, el amor como opio de las mujeres, la dependencia emocional o el miedo de estar solas, la amistad, el amor líquido, las jerarquías del amor o el poliamor, son algunos de los temas que aparecen en esta propuesta de dramaturgia catalana contemporánea que cuenta con las voces de las propias integrantes de la compañía y la directora, Eu Manzanares (creadora de espectáculos como NESSUN DORMA, SALA BECKETT; FRANK, TEATRE LLIURE; O LO NUESTRO, SALA FLYHARD). En cuanto a la música, Gerard Sesé, Ariadna Cabiró y Arnau Tordera son los encargados de la composición musical e Isabel Acosta estará cada noche tocando el piano. AMOR A MORT cuenta también con textos de Xavi Morató, Mireia Giró, Adriana Segurado, Eu Manzanares, Laura Pau y Laia Alsina Riera, ayudantía de dirección y movimiento de Adriana Segurado, diseño de vestuario de Laura García, diseño de escenografía de Enric Romaní y diseño de iluminación de Maria Sistac, bajo la producción de Montse Farrarons.

Las musas del amor están tristes. No, las musas están desesperadas. Tampoco. Las musas están… cansadas, hartas. Porque el amor ha muerto. Y no es culpa suya. ¿O quizás sí? ¿Es que ya no saben inspirar, en estos nuevos tiempos? No, no. Son los humanos, que lo complican todo. Siempre los humanos, que no acaban de aclararse en nada, de sus existencias. Y todavía menos, en un asunto tan complejo y profundo como es el amor. Son unos seres patéticamente entrañables, terriblemente complicados. ¿Cómo ser musas del amor, hoy en día, si no hay Dios (¡nunca mejor dicho!) que sea capaz de definir qué narices es esto del amor? Las musas están… Las musas están hasta el coño, oye. Quizás es mejor reir que llorar, y cantar y montar follón, antes de abandonar.

AMOR A MORT ha sido nominado como Mejor Musical a los Premios Butaca, como mejor musical de proximidad en los Premis Teatre Barcelona y como Mejor Partitura en los Premios de Teatro Musical.

Comments