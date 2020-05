Thayne Jasperson, del cast original de HAMILTON, imparte clases en GO BROADWAY

Las redes sociales explotaron ayer con la noticia de que HAMILTON: AN AMERICAN MUSICAL se emitirá en DISNEY PLUS el 3 de julio y uno de los integrantes de este show impartirá clases a partir de mañana en GO BROADWAY.

Thayne Jasperson es parte del elenco original del musical de Broadway HAMILTON. También formó parte del elenco original de NEWSIES, MATILDA y FINDING NEVERLAND. Thayne fue finalista en el programa So You Think You Can Dance y también apareció en la exitosa película HIGH SCHOOL MUSICAL.

Pero lo más interesante de Thayne no son solo sus roles en Broadway sino su pasión por enseñar y su acento porteño con el que sorprende a los alumnos al iniciar una clase de GO Broadway. Esto se debe a que Thayne vivió 2 años en Argentina cuando vino de misionero (pertenece al movimiento mormón). Thayne forma parte del equipo de GO Broadway desde hace varios años y a partir de mañana estará brindando clases online en esta plataforma.

La directora de GO Broadway Valentina Berger, que reside desde hace 10 años en NY, sigue llevando clases y excelencia en cada una de las clases de la plataforma, adaptando su programa de estudios a los tiempos que corren.

Se unieron a las Master Class profesionales como Fer Dente, Marcelo Velasco Vidal (Coach vocal), Gerónimo Rauch, Ken Davenport (productor de Broadway), Sammi Cannold & Rebecca Aparicio (directoras de EVITA), John Kenrick (historiador de teatro musical), Alice Ripley (ganadora del Tony por NEXT TO NORMAL), Alejo Vietti (diseñador de vestuario de BEAUTIFUL el musical de Carole King), Valeria Solomonoff (coreógrafa de EVITA en Broadway) junto a directores de casting, marketing, prensa y general managers.

Más de 10.000 alumnos de todo el mundo han disfrutado de estas clases. Ludmila, una estudiante desde Argentina, comentó: "¡Gracias! es un placer y un privilegio, una motivación enorme. Gracias GO Broadway y a los maestros por su generosidad en este tiempo." María, desde Madrid, dijo: "Gracias por salvarme esta cuarentena y por permitirme seguir aprendiendo. El arte sana."

Puede encontrar más información sobre GO Broadway Online aquí.





