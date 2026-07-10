TV: Talía del Val debuta en la dirección escénica con el estreno de MIDSUMMER FEST

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El panorama teatral madrileño vivió ayer un momento clave con el estreno oficial de MIDSUMMER FEST, la esperada propuesta que marca el debut como directora y dramaturga de la reconocida actriz de musicales Talía del Val. Tras haber protagonizado algunas de las producciones más importantes del país, como EL FANTASMA DE LA ÓPERA, LOS MISERABLES o WEST SIDE STORY, la creadora asume ahora el liderazgo desde la silla de dirección para presentar una lectura libre, contemporánea y festivalera de EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO de Shakespeare. El proyecto, respaldado por la productora beon. Entertainment, se ha instalado en el Rooftop Lírico de la capital para convertirse en una de las grandes apuestas culturales de la temporada estival.

La obra traslada los enredos amorosos y los conflictos de los reyes de la naturaleza originales a los códigos de un festival de música actual. Con un texto que respeta en gran parte el material del siglo XVI pero que dialoga directamente con conceptos modernos como las relaciones efímeras o el amor líquido, la puesta en escena destaca por su formato circular e interactivo. El elenco, integrado por un grupo de jóvenes intérpretes que en muchos casos compartieron aulas con la propia directora en la RESAD, despliega una propuesta enérgica donde la comedia clásica y la atmósfera contemporánea se fusionan de manera orgánica. Este talentoso reparto está formado por Carlota Cacharrón (Hermia), Yoel Guillén (Demetrio), Antonio Hernández (Puck), Thomas J. King (Dody), Paula Muz (Titania), Laura Olaya (Helena), Pablo Piera (Lisandro), Antonio Prieto (Rueca), Alex Rojo (Oberon) y Manuel Tudela (Flauto).

Para profundizar en los detalles de este montaje, los espectadores ya pueden disfrutar de la entrevista completa con Talía del Val disponible en nuestro canal de YouTube. En este encuentro, la directora detalla el proceso de documentación literaria, los retos acústicos y escénicos que plantea dirigir al aire libre y la transición profesional que ha vivido tras graduarse recientemente en Dirección Escénica. MIDSUMMER FEST continuará con sus funciones programadas durante los meses de julio y agosto en el Teatro Calderón, consolidándose como una cita imprescindible para quienes busquen una mirada fresca y renovada del teatro clásico en las noches de Madrid.

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