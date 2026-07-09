TV: Gerónimo Rauch celebra su trayectoria con el concierto 26 AÑOS EN ESCENA

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En el marco de un año verdaderamente histórico para su carrera musical, BroadwayWorld Spain ha tenido el placer de conversar en profundidad con Gerónimo Rauch. El motivo principal del encuentro es la presentación oficial de su esperado concierto de aniversario titulado 26 AÑOS EN ESCENA, una cita sumamente especial que servirá para repasar un cuarto de siglo dedicado por entero a las tablas. La cita clave tendrá lugar en Madrid el próximo 28 de septiembre en el Teatro Calderón, una de sus grandes casas profesionales, antes de cruzar el Atlántico para presentarse el 10 de diciembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Durante la entrevista, el célebre artista nos confesó los detalles y la enorme exigencia que supone equilibrar su día a día actual. Y es que Gerónimo Rauch compagina la organización de esta íntima retrospectiva con su aplaudida participación en el GRAND FINALE de la gira internacional LES MISÉRABLES - THE ARENA SPECTACULAR. Tras haber debutado con un éxito rotundo en el emblemático Royal Albert Hall de Londres, el intérprete nos relató cómo gestionó la inmensa presión de ser el único integrante no inglés del elenco, enfrentándose al exigente escrutinio del acento británico sin renunciar a la pasión y a esa "argentinidad" que los propios directores de casting y el legendario productor Cameron Mackintosh le pidieron que mantuviera intacta.

El concierto 26 AÑOS EN ESCENA supondrá una ensalada musical muy variada y un viaje emocional único para sus seguidores. El tenor nos adelantó que el repertorio no solo se limitará a los grandes e imprescindibles éxitos de los musicales que han marcado su vida, como LES MISÉRABLES o THE PHANTOM OF THE OPERA, sino que incluirá piezas muy personales. El público asistente se sorprenderá al descubrir canciones inéditas y aquellos temas que originalmente inspiraron a un joven Gerónimo Rauch a convertirse en cantante en sus inicios en Argentina, revelando el porqué de su vocación artística.

Esta madurez sobre el escenario se conecta de manera directa con su presente discográfico y sus más recientes lanzamientos en plataformas digitales. Entre ellos destaca su nueva propuesta BRING HIM HOME (VERSIÓN TANGO), una arriesgada deconstrucción en inglés del icónico himno de Jean Valjean impregnada del desgarro rioplatense, así como su aplaudida reinterpretación del clásico "She", un tema largamente solicitado por sus fanáticos. En nuestra conversación, el músico analiza cómo conviven de forma natural el contador de historias que se mete en la piel de personajes colosales y el cantautor que defiende su propia identidad musical y composiciones independientes.

Como broche de oro a este reportaje, invitamos a toda nuestra comunidad de amantes del teatro musical a disfrutar de la galería de fotos exclusiva que acompaña estas líneas, capturando la cercanía y el carisma de una de las voces más prodigiosas del género a nivel global. Con la mirada puesta en el Teatro Calderón este septiembre, Gerónimo Rauch nos regala un balance sincero de lo que significa haber conquistado el West End y consolidado su proyección en Europa.



Gerónimo Rauch

Gerónimo Rauch

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