TV: No te pierdas el vídeo de 'Un Nuevo Amanecer' lo nuevo de Gerónimo Rauch

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Ya está disponible en todas las plataformas digitales el nuevo single de Gerónimo Rauch 'Un nuevo amanecer'. El vídeo presentación de este tema, grabado en las calles de Madrid y en el teatro EDP Gran Vía, está dirigido por César Luis, con coreografía de Mercé Grané y en el vídeo participan también Belu Flippis, Álvaro Puertas, José Navar, Berta Butinya y Ezequiel Salman, conocidos artistas del panorama teatral musical y amigos del artista.

¡Aquí puedes verlo!

El aclamado artista argentino protagonista de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, conocido tanto por su carrera solista como por su destacada trayectoria en el teatro musical a nivel internacional, continúa deslumbrando al público con su talento y versatilidad.

Para el artista, este tema del musical The man who laughs, El hombre que ríe, “habla sobre un nuevo comienzo, alguien que decide volver a empezar”. Va en consonancia con el título del disco, Chapter one, con esa sensación “de poder reescribir mi historia y reorientar mi dirección discográfica con este disco”. Para el protagonista de El Fantasma de la Ópera: “Es una canción muy emotiva, muy contagiosa, con muy buen rollo y muy buena vibra”.

“Quise soñar este proyecto grabando canciones de uno de los autores que más admiro dentro del mundo del musical: Frank Wildhorn. Lo contacté por primera vez por Instagram, y desde ese momento empezamos a soñar juntos este álbum. Frank me envió más de 300 canciones para que yo eligiera el repertorio. Hoy creo que tenemos un álbum que es una joya y estoy deseando poder compartirlo con el público”

El disco está grabado en Uno Music Studio en Sevilla durante abril de este año. Chapter One es una colección de 9 canciones compuestas por el renombrado autor Frank Wildhorn (Jekyll and Hyde, Conde de montecristo, Civil War, Death Note, Lancelot y muchos títulos más), quien personalmente cedió su repertorio a Rauch para este proyecto. Estas 9 canciones han sido grabadas tanto en Inglés como en Español por lo que contaremos en realidad con dos álbumes.

La producción y los arreglos están a cargo de José Domenech y será lanzado bajo el sello Rose Records, propiedad del empresario Cristian Larrosa.

El álbum cuenta también con la colaboración de dos figuras destacadas de la música: Pasión Vega (España) y Sofia Escobar (Portugal) , quienes se unen a Gerónimo Rauch en uno de los singles más especiales del álbum. Este detalle añade un toque único a un proyecto que promete ser una obra maestra en la discografía de Rauch.

Gerónimo Rauch acompañará el lanzamiento del disco con una serie de conciertos, en Buenos Aires, Barcelona (Molins de Rei) y Madrid, y más ciudades que se irán sumando a la lista. El concierto recorrerá los clásicos que han marcado su carrera y la presentación de Chapter One.

No faltarán en su repertorio canciones emblemáticas de teatro musical como: Bring him home (Les Miserables), Music of the Night (Phantom of the Opera), You´ll never walk alone (Carousel), Roxanne (Moulin Rouge), The show must go on (Queen) y mucho más.

Comments