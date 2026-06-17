TV: Julia Gómez Cora y Gara Roda nos desvelan las claves de SIX

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La cuenta atrás para el estreno de SIX en nuestro país avanza a paso firme hacia su esperado estreno en el Teatro Gran Vía de Madrid el próximo 17 de septiembre de 2026. Con el primer single en castellano, “Ex-Wives / SIX”, revolucionando las plataformas, ya podéis disfrutar en nuestro canal de YOUTUBE de la entrevista al completo con la prestigiosa productora Julia Gómez Cora, la directora residente Gara Roda y las actrices alternantes Clara Rengel, Bárbara Días y Flor Lopardo, quienes analizan el impacto de este fenómeno global antes de su llegada a la capital.

El equipo desvela las claves del minucioso trabajo que se realiza entre bambalinas. Julia Gómez Cora destaca la inmensa emoción de escuchar los primeros acordes de la obra en español tras dos años de intenso desarrollo, además de lanzar una importante advertencia al público: la estancia de las reinas en Madrid formará parte de una temporada limitada, por lo que insta a los espectadores a no esperar para asegurar sus localidades. Asimismo, la productora comparte la gran proyección internacional del proyecto, apuntando a una fuerte demanda y futuros planes de expansión en América Latina gracias a la versatilidad del elenco.

Por su parte, Gara Roda profundiza en el apartado artístico y en el extraordinario ambiente que se ha generado en el seno de la compañía. La directora residente valora muy positivamente la química instantánea surgida entre las actrices desde el proceso de selección, definiendo la relación de hermandad que comparten como algo "mágico". En el encuentro, las alternantes Clara Rengel, Bárbara Días y Flor Lopardo confiesan el enorme reto actoral y musical que asumen al tener que dominar hasta cuatro de los papeles de las exesposas de Enrique VIII, enfocándose en que cada intérprete consiga proyectar su propia energía y matices contemporáneos sobre el escenario en lugar de realizar una mera imitación.

No te pierdas ningún detalle de este encuentro exclusivo. Dale al play y descubre todo lo que nos han contado sobre el fenómeno musical de la temporada: ya puedes ver la entrevista completa aquí.

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