ATG Entertainment prepara el regreso de BILLY ELLIOT a España

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La cartelera musical se prepara para recibir de nuevo a uno de los fenómenos teatrales de la última década en España. Tras consolidarse como un gigante global de los espectáculos en directo, ATG Entertainment recupera el aclamado musical BILLY ELLIOT. La producción, que se convirtió en un referente cultural de primer orden durante su andadura en el país, vuelve para ofrecer una nueva oportunidad de disfrutar de una puesta en escena que ya ha conquistado a la crítica y al público por igual. De cara a este esperado regreso a los escenarios, la compañía ha puesto en marcha la maquinaria de producción convocando oficialmente las audiciones para encontrar a sus futuros protagonistas.

Este regreso trae a la memoria la impresionante trayectoria del título en el territorio nacional, donde sumó más de 1.000.000 de espectadores desde su estreno original en Madrid el año 2017. Posteriormente, el montaje se trasladó al Teatre Victòria de Barcelona en 2021, logrando posicionarse como el gran éxito de la temporada y el musical que más tiempo ha estado en la cartelera de la ciudad condal. Aquella etapa culminó con una despedida en mayo de 2022, motivada por la enorme complejidad técnica y escenográfica que caracteriza al espectáculo y que hacía inviable una gira posterior. La nueva convocatoria de casting confirma que el proyecto vuelve a apostar por la excelencia musical bajo el sello de creadores como Elton John, Lee Hall y la dirección original de Stephen Daldry.

El éxito histórico de este proyecto viene respaldado por un palmarés sin precedentes en nuestro país. En el año de su debut, BILLY ELLIOT marcó un hito en los Premios Broadway World al alzarse con 12 galardones, incluyendo el de Mejor Musical, además de mantenerse como número 1 de la crítica teatral durante 26 semanas consecutivas. La excelencia que distingue a esta producción se sostiene gracias al minucioso trabajo de un equipo artístico y técnico compuesto por hasta 140 profesionales entre actores, músicos, técnicos y profesores. Un pilar fundamental de este engranaje reside en su elenco juvenil, para el cual ATG Entertainment busca ahora a niños con un grado de talento y cualidades personales y artísticas extraordinarios, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años.

Las pruebas de selección para formar parte de este elenco se llevarán a cabo en Madrid durante los días 4, 5, 6 y 7 de julio , fijándose como fecha límite de inscripción el próximo 2 de julio. Los aspirantes interesados en responder a la pregunta de "¿Quieres ser Billy Elliot?" pueden acceder a la convocatoria rellenando el formulario disponible en el área de casting de la web oficial de atgentertainment.es. Con el inicio de estas audiciones, la producción reactiva la emocionante historia de superación personal en el contexto de las huelgas mineras de Inglaterra, donde el joven Billy tendrá que luchar contra los estereotipos y los prejuicios de su padre, y de un pueblo entero, para poder dedicarse a su gran pasión: el ballet y el baile.

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