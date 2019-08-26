Segunda ronda de votaciones de los Premios BroadwayWorld 2019 - ¡Última Semana!
Continúa la segunda ronda de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019. Hasta el 30 de agosto puedes participar en las votaciones, en la que todos los lectores de BroadwayWorld Spain podrán elegir a sus favoritos de entre los finalistas.
Los más votados en la primera ronda han sido EL MÉDICO con 16 nominaciones, ANASTASIA con 14 nominaciones y WEST SIDE STORY y 33 EL MUSICAL con 13 nominaciones.
El objetivo de estos Premios, ya en su novena edición, es dar la oportunidad a los aficionados al teatro musical, productores, artistas y personal de los teatros de poder elegir mediante votación a las mejores producciones y a los mejores profesionales del teatro musical en la pasada temporada, tanto en Madrid y Barcelona, como en giras.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO 34%
Javier Navares - ANASTASIA 28%
David Velardo - 33 EL MUSICAL 25%
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO 38%
CHRISTIAN ESCUREDO - 33 EL MUSICAL 38%
JAVIER ARIANO - WEST SIDE STORY 13%
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Chus Herranz - 33 EL MUSICAL 31%
ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA 26%
NOEMÍ MAZOY - EL MÉDICO 23%
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO 34%
JANA GÓMEZ - ANASTASIA 32%
MARÍA VIRUMBRALES - 33 EL MUSICAL 27%
MEJOR ADAPTACIÓN
ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA 53%
David Serrano, ALEJANDRO SERRANO - WEST SIDE STORY 24%
ESTEVE FERRER, SILVIA MONTESINOS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 12%
MEJOR COREOGRAFÍA
JOSÉ FELIX ROMERO - 33 EL MUSICAL 30%
Peggy Hickey - ANASTASIA 29%
Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 25%
MEJOR DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 33%
Darko Tresnjak - ANASTASIA 29%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 28%
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 37%
Xavier Torras - ANASTASIA 33%
Julio Awad - 33 EL MUSICAL 25%
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Javier Naval - EL MÉDICO 44%
Stage Entertainment España - ANASTASIA 40%
Javier Naval - WEST SIDE STORY 9%
MEJOR ESCENOGRAFÍA
ALFONS FLORES - EL MÉDICO 35%
DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL 34%
Alexander Dodge - ANASTASIA 26%
MEJOR EVENTO TEATRAL
ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH - PORQUE YO TE AMO 43%
TOTEM - AFTERSHOW DE MUSICALES BY XAVIERTORRASMUSIC 20%
SUERTE EN LA VIDA, ORIGIN PRODUCCIONS - DESDE MI VENTANA 20%
MEJOR ILUMINACIÓN
LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO 34%
Donald Holder - ANASTASIA 31%
CARLOS TORRIJOS - 33 EL MUSICAL 28%
MEJOR MUSICAL
VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO 36%
Stage Entertainment ESPAÑA - ANASTASIA 33%
WHITE KITE PRODUCCIONES - 33 EL MUSICAL 23%
MEJOR MUSICAL EN GIRA
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 59%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 19%
LA RODA PRODUCCIONS - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 12%
MEJOR MUSICAL INFANTIL
CANDILEJA PRODUCCIONES - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 36%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 33%
LA RODA PRODUCCIONS - HANSEL I GRETEL 21%
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 46%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 40%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 8%
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE 32%
EPIDÈMIA TEATRE - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 27%
LES COT - PARIS 23%
MEJOR SONIDO
Peter Hylenski - ANASTASIA 33%
Olly Steel - EL MÉDICO 32%
JAVIER ISEQUILLA - 33 EL MUSICAL 30%
MEJOR VESTUARIO
LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO 38%
Linda Cho - ANASTASIA 31%
JUAN SEBASTIÁN - 33 EL MUSICAL 27%