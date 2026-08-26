Primeras imágenes de LAS 9 MUSAS, el musical que cierra Mérida

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El musical que pone el broche de oro a la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ya tiene sus primeras imágenes. LAS 9 MUSAS llega al Teatro Romano del 26 al 30 de agosto con una propuesta contemporánea, feminista e irreverente que recupera a las nueve musas de la mitología griega para hablar del mundo actual.

Con Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez, Míriam Queba, Clara Alvarado, Noemí Gallego, María Pascual, Erika Bleda y Andrea Guasch al frente del reparto, el espectáculo convierte el escenario de Mérida en un particular Olimpo contemporáneo. Cada una de ellas da vida a una de las nueve musas y defiende su propio ámbito de creación: la historia, la música, la comedia, la tragedia, la danza, la poesía, lo sagrado, la astronomía y la retórica.

Las imágenes permiten acercarse por primera vez a la estética de esta producción original, dirigida por Xènia Reguant y Ricard Reguant y escrita junto a Ferran González. Música pop y electrónica en directo, humor, ironía y una puesta en escena de inspiración contemporánea se dan la mano con el imaginario clásico para plantear una pregunta de plena actualidad: qué lugar ocupan el arte, la emoción, el cuerpo y la creatividad en una sociedad cada vez más dominada por la tecnología.

LAS 9 MUSAS reivindica así el poder de la creación artística frente a un mundo condicionado por la tecnología, el dinero y el poder. Una mirada al mito clásico desde el presente que llega ahora al Teatro Romano de Mérida para cerrar la edición de este año del Festival con un espectáculo protagonizado íntegramente por mujeres y acompañado por cuatro músicas en escena.

Fotos: Jero Morales

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