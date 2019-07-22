Primera ronda de votaciones de los Premios del PÃƒÂºblico BroadwayWorld Spain 2019 - ULTIMA SEMANA
Hasta el 28 de julio, todos los lectores de BroadwayWorld Spain pueden votar a sus favoritos entre la lista de candidatos
ÚLTIMA SEMANA de la primera ronda de votaciones de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019. Sólo hasta este domingo 28 de julio podrás participar en la primera ronda de votaciones, en la que todos los lectores de BroadwayWorld Spain podrán votar a sus favoritos entre la lista de candidatos, y de la primera lista saldrán los finalistas de cada categoría.
NORMAS DE LAS VOTACIONES:
- Solo se puede votar una vez por mail y por IP en cada ronda
- En cada una de las rondas se hará un filtro de IPs y mails y los votos duplicados se eliminarán
El objetivo de estos Premios, ya en su novena edición, es dar la oportunidad a los aficionados al teatro musical, productores, artistas y personal de los teatros de poder elegir mediante votación a las mejores producciones y a los mejores profesionales del teatro musical en la pasada temporada, tanto en Madrid y Barcelona, como en giras.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO 10%
David Velardo - 33 EL MUSICAL 9%
Javier Navares - ANASTASIA 9%
ALAIN DAMAS - EL MÉDICO 8%
LAUREANO RAMÍREZ - 33 EL MUSICAL 7%
GUILLERMO ESTAD - 33 EL MUSICAL 5%
ADRIÁN SALZEDO - WEST SIDE STORY 4%
JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ MORENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
RAMSÉS VOLLBRECHT - 33 EL MUSICAL 3%
JOAN OLIVÉ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 3%
ALBERT BOLEA - RENT EL MUSICAL 3%
Xavi Melero - 33 EL MUSICAL 3%
XAVIER NAVARRO - RENT EL MUSICAL 3%
JUANDO MARTÍNEZ MONTIEL - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%
VÍCTOR GONZÁLEZ - WEST SIDE STORY 2%
RAÚL CASSINERIO - 33 EL MUSICAL 2%
JORDI GONZÁLEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
Armando Pita - WEST SIDE STORY 1%
RICKY MATA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
ALBERT GRÀCIA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%
VÍCTOR GÓMEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
Jordi Vidal - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%
ORIOL ANGLADA - WEST SIDE STORY 1%
MIKEL HERZOG - CARRIE 1%
JOAN OLIVÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
Jan Forrellat - WEST SIDE STORY 1%
ORIOL BURÉS - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
JOAN SÁEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
PETER VIVES - RENT EL MUSICAL 1%
FERRAN ENFEDAQUE - CARRIE 1%
BERNAT COT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
POL FERNÁNDEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
VÍCTOR GÓMEZ - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
ENRIQUE R. DEL PORTAL - WEST SIDE STORY 1%
ROC BERNADÍ - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
LLUÍS BARRERA - CARRIE 1%
ANTONIO DEL VALLE - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
MARC ANDURELL - FUN HOME 0%
ALEIX COLOMER - FUN HOME 0%
CARLOS SEGUÍ - WEST SIDE STORY 0%
ORIOL GENÍS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
Albert Mora - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MARC PUJOL - MAREMAR 0%
CISCO CRUZ - MAREMAR 0%
DIEGO MOLERO - WEST SIDE STORY 0%
FERRAN ALEGRE - FUN HOME 0%
DANIEL PÉREZ - FUN HOME 0%
JOSÉ LUIS MOSQUERA - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
MARC VILAJUANA - MAREMAR 0%
LUCIANO VITTORI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MARC SOLER - MAREMAR 0%
JORDI LLORDELLA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
JAN GAVILÁN - FUN HOME 0%
ORIOL GUINART - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
PEDRO MORENO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MIQUEL CAMPS - FUN HOME 0%
FRANCESC FERRER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
CHRISTIAN ESCUREDO - 33 EL MUSICAL 28%
GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO 12%
ADRIÁN SALZEDO - EL MÉDICO 9%
JAVIER ARIANO - WEST SIDE STORY 5%
VÍCTOR ULLATE ROCHE - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 5%
IÑIGO ETAYO - ANASTASIA 4%
ÁNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%
ABEL ALCÁZAR SOLER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
Carlos Salgado - ANASTASIA 4%
ADRIÁN ARDILA - POE 3%
IÑAKI MUR - RENT EL MUSICAL 3%
GUILLEM MARTÍ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%
PAU OLIVER - POE 2%
VÍCTOR ARBELO - RENT EL MUSICAL 2%
VÍCTOR GÓMEZ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 2%
DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 1%
IVAN LABANDA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
Jordi Coll - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
Naim Thomas - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
DANIEL GAROD - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
ROGER CASAMAJOR - MAREMAR 1%
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ - POE 1%
Ignasi Vidal - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
JOAN VÁZQUEZ - CIUTAT DE GESPA 1%
JOAN MAS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
CAYETANO FERNÁNDEZ - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
ALBERT AUSELLÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 0%
ANDRÉS BAGG - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
DAVID ANGUERA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
SERGIO REQUES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MANUEL SUTIL - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
NOEMÍ MAZOY - EL MÉDICO 15%
Chus Herranz - 33 EL MUSICAL 13%
ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA 12%
Silvia Luchetti - ANASTASIA 10%
ÁFRICA ALONSO - RENT EL MUSICAL 5%
JOANA QUESADA - WEST SIDE STORY 4%
ANA ISABEL ESTEBAN GARCÍA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
Teresa Vallicrosa - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
AIDA LLOP - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 3%
MARIONA LLEONART - FUN HOME 3%
Anna Herebia - RENT EL MUSICAL 3%
ELIZABET MOLET - CARRIE 2%
LUCIANA DE NICOLA - WEST SIDE STORY 2%
MIREIA LORENTE-PICÓ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 2%
MIREIA PORTAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 2%
CLARA SOLÉ - FUN HOME 2%
JÚLIA JOVÉ - FUN HOME 1%
Marta Capel - CARRIE 1%
MARÍA MARTÍNZ GÁLVEZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 1%
LUCÍA MADRIGAL - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
MARTA BORRÀS - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
ÀNGELS GONYALONS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
AINA SÁNCHEZ - MAREMAR 1%
ANNA LAGARES - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
ANNA MOLINER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
LAURA MIQUEL - CARRIE 1%
ANNA CASTELLS - MAREMAR 1%
FLORENCIA ANCA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
PILAR CAPELLADES - FUN HOME 1%
NOA FLORES - FUN HOME 0%
ANA DOMÍNGUEZ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
CLÀUDIA BRAVO - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
LUISINA QUARLERI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
LARA KATE ALBERTOS - FUN HOME 0%
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO 13%
MARÍA VIRUMBRALES - 33 EL MUSICAL 11%
JANA GÓMEZ - ANASTASIA 10%
SILVIA ÁLVAREZ - WEST SIDE STORY 7%
LAURA GONZÁLEZ - 33 EL MUSICAL 7%
TALÍA DEL VAL - WEST SIDE STORY 7%
NEREA RODRÍGUEZ - ALADDIN THE POP MUSICAL 5%
JÚLIA BONJOCH - RENT EL MUSICAL 5%
AINA VALLÈS - POE 4%
MARTA VILLALGORDO PÉREZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
BERTA BUTINYÀ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 3%
ANA SAN MARTÍN - WEST SIDE STORY 2%
Cristina Llorente - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
Mariona Castillo - FUN HOME 2%
ARIADNA SUÑÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
Patricia Paisal - POE 2%
Marta Ribera - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
BERTA ADELL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
ROSA BOLADERAS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
ANNA VALLDENEU - CARRIE 1%
RAQUEL JEZEQUEL - CARRIE 1%
Georgia Stewart - CARRIE 1%
CLARA ALTARRIBA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
VERONICA PINTO - DISNELOCOS 1%
MERCÈ MARTÍNEZ - MAREMAR 1%
Mariona Castillo - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
ELENA TARRATS - MAREMAR 1%
ESTER BRITO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
Muntsa Rius - CARRIE 0%
ELIA CORRAL - PARIS 0%
TXELL SUST - LES DONES DE FRANK 0%
Melania Lenoir - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MARIOLA PEÑA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MARÍA VIÑAS - PARIS 0%
LORENA FIDALGO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MAR MAESTU - PARIS 0%
MONE - LES DONES DE FRANK 0%
SUSANA RIBALTA - LES DONES DE FRANK 0%
NEREA GARCIOLO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%
MARIAN BARAHONA - LES DONES DE FRANK 0%
MEJOR ADAPTACIÓN
ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA 29%
David Serrano, ALEJANDRO SERRANO - WEST SIDE STORY 21%
ESTEVE FERRER, SILVIA MONTESINOS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 13%
DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - RENT EL MUSICAL 12%
ROSER BATALLA, ROGER PEÑA - LA JAULA DE LAS LOCAS 11%
MARC GÓMEZ - CARRIE 6%
DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - FUN HOME 5%
MÓNICA PÉREZ - LES DONES DE FRANK 4%
MEJOR COREOGRAFÍA
Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 19%
JOSÉ FELIX ROMERO - 33 EL MUSICAL 16%
FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 12%
Peggy Hickey - ANASTASIA 11%
ANNA ROSELL - POE 7%
M TERESA LAZARENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 6%
ÓSCAR REYES - RENT EL MUSICAL 5%
Aixa Guerra - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%
ARIADNA PEYA - MAREMAR 5%
MONTSE COLOMÉ - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
MERI BONET - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
XARO CAMPO - CARRIE 2%
CARMELO SEGURA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
ÒSCAR REYES - FUN HOME 1%
MONTSE COLOMÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
Bealia Guerra - CIUTAT DE GESPA 1%
Bealia Guerra - LES DONES DE FRANK 0%
FÀTIMA CAMPOS TREPAT - PARIS 0%
MARIANO BOTINDAR - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MEJOR DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 17%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 16%
FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 14%
Darko Tresnjak - ANASTASIA 9%
ÀNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%
VÍCTOR ALVARO - POE 6%
DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 5%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
JAUME VIÑAS Y LAIA FORT - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%
ESTEVE FERRER - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
DANI CHERTA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%
FERRAN GUIU - CARRIE 2%
DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 2%
Alicia Serrat - EL TEMPS QUE NO TINDREM 2%
JOAN LLUÍS BOZZO - MAREMAR 2%
JESUS SANZ-SEBASTIÁN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
ROSER BATALLA - LES DONES DE FRANK 1%
CARLA CALABRESE, SEBASTIÁN PRADA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 0%
JUAN CORPAS - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%
PAUL BERRONDO - PARIS 0%
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 23%
Julio Awad - 33 EL MUSICAL 16%
Xavier Torras - ANASTASIA 13%
Gaby Goldman - WEST SIDE STORY 8%
MIQUEL GONZÁLEZ - POE 6%
Manu Guix, ANDREU GALLÉN - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%
MIQUEL TEJADA - RENT EL MUSICAL 5%
ANTONIO M LABORDA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
JOEL RIU - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%
MANEL GARCÍA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%
ANDREU GALLÉN - MAREMAR 2%
Julio Awad - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
JOAN COMAPOSADA - CARRIE 2%
JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
MIQUEL TEJADA - FUN HOME 2%
DANI ESPASA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%
DANI CAMPOS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
ÓSCAR PEÑARROYA - PARIS 1%
GERARD ALONSO - CIUTAT DE GESPA 1%
LUCAS CRAWLEY - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
JOAN NITO FIGUERAS - LES DONES DE FRANK 0%
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Javier Naval - EL MÉDICO 22%
Stage Entertainment España - ANASTASIA 15%
Javier Naval - WEST SIDE STORY 10%
MINSK - LA JAULA DE LAS LOCAS 9%
SR GOLDWIND - 33 EL MUSICAL 8%
DANIEL ACUÑA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 7%
ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - CARRIE 6%
MANUEL DE LOS GALANES - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 5%
LLUIS JULIAN - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 4%
SPOTCO - FUN HOME 3%
JORDI RINS - MAREMAR 3%
MARIALACARTELERA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
MEJOR ESCENOGRAFÍA
DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL 30%
ALFONS FLORES - EL MÉDICO 15%
Alexander Dodge - ANASTASIA 13%
RICARDO SÁNCHEZ CUERDA - WEST SIDE STORY 8%
VÍCTOR ALGO - POE 6%
RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 5%
RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 5%
JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
JORDI BULBENA - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%
ENRIC PLANAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 3%
FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
LAURA CLOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 1%
CANDILEJA PRODUCCIONES SL - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
TADEO JONES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
JOSE NOVOA - PARIS 1%
VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 1%
TONI LUQUE - EL TEMPS QUE NO TINDREM 0%
MEJOR EVENTO TEATRAL
ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH - PORQUE YO TE AMO 22%
EM+P PRODUCCIONS (ONYRIC TEATRE CONDAL) - BROADWAY A CAPPELLA 21%
SUERTE EN LA VIDA, ORIGIN PRODUCCIONS - DESDE MI VENTANA 20%
TOTEM - AFTERSHOW DE MUSICALES BY XAVIERTORRASMUSIC 16%
ONYRIC TEATRE CONDAL - CONCIERTOS EN PARAL·LEL 7%
ONYRIC TEATRE CONDAL - EVA MARÍA CORTES EN CONCIERTO 6%
ONYRIC TEATRE CONDAL - Roger Berruezo - NATURALMENT 3%
ONYRIC TEATRE CONDAL - Kerry Ellis EN CONCIERTO 3%
Fondazione Teatro Due - JOANA ESTEBANELL - I HATE MUSIC 2%
MEJOR ILUMINACIÓN
Donald Holder - ANASTASIA 20%
LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO 18%
CARLOS TORRIJOS - 33 EL MUSICAL 9%
CARLOS TORRIJOS, JUAN GÓMEZ-CORNEJO - WEST SIDE STORY 8%
VÍCTOR ALGO - POE 7%
XAVI COSTAS, DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 6%
JUANFRAN MARTÍNEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%
JUANJO LLORENS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
RAM MORALEDA Y FRAN AGRAMUNT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
DANIEL GENER - CARRIE 4%
ALBERT FAURA - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%
GUADALUPE JIMENEZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 3%
XAVI COSTAS - FUN HOME 2%
DAVID BOFARULL - MAREMAR 2%
ADRIÀ RICO - EL TEMPS QUE NO TINDREM 2%
DAVID BOFARULL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
DAVID MUÑIZ - PARIS 1%
MEJOR MUSICAL
VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO 25%
Stage Entertainment ESPAÑA - ANASTASIA 16%
WHITE KITE PRODUCCIONES - 33 EL MUSICAL 16%
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 11%
FOCUS, NO DAY BUT TODAY - RENT EL MUSICAL 8%
DAGOLL DAGOM - MAREMAR 6%
NOSTROMO LIVE - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%
LETSGO COMPANY - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%
NO DAY BUT TODAY - FUN HOME 4%
THE STAGE COMPANY, KLEMARK - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
MEJOR MUSICAL EN GIRA
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 52%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 19%
LA RODA PRODUCCIONS - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 16%
DAGOLL DAGOM - MAREMAR 13%
MEJOR MUSICAL INFANTIL
CANDILEJA PRODUCCIONES - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 39%
LA RODA PRODUCCIONS - HANSEL I GRETEL 28%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 20%
ESPHERA TEATRO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 7%
LA TOMASA TEATRO - DISNELOCOS 7%
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 35%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 33%
JOFRE BORRÀS, JOAN LLUÍS BOZZO, Anna Rosa Cisquella, ANDREU GALLÉN, MIQUEL PERIEL, ARIADNA PEYA - MAREMAR 6%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%
JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%
JESÚS SANZ-SEBASTIÁN Y JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 4%
KECO PUJOL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
VÍCTOR ALVARO, JOAN VÁZQUEZ, VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 3%
ALICE PENN, EMILIO GIMÉNEZ ZAPIOLA, CARLA CALABREE, JAVIER GIMÉNEZ ZAPIOLA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 2%
PAUL BERRONDO, LES COT, ÓSCAR PEÑARROYA, CÈSAR APARÍCIO, MARÍA VIÑAS - PARIS 1%
YANN CHARPENTIER, EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 1%
JUAN CORPAS Y PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE 31%
GATARO - POE 20%
EPIDÈMIA TEATRE - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 14%
LES COT - PARIS 12%
AULES - EL TEMPS QUE NO TINDREM 12%
TEATRE GAUDÍ - LES DONES DE FRANK 7%
uVe TEATRE - CIUTAT DE GESPA 4%
MEJOR SONIDO
Peter Hylenski - ANASTASIA 22%
Olly Steel - EL MÉDICO 15%
JAVIER ISEQUILLA - 33 EL MUSICAL 14%
GASTÓN BRISKI - WEST SIDE STORY 10%
JORDI BALLBÉ - RENT EL MUSICAL 7%
JUANTXI FERNÁNDEZ - POE 7%
JAVIER SÁNCHEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 6%
ROC MATEU - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%
JAVIER ISEQUILLA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
JORDI BALLBÉ - FUN HOME 3%
ROGER ÁBALOS - MAREMAR 3%
RAI SEGURA - CARRIE 2%
TOMAS PEREZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
LUCAS ARIEL VALLEJOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
DAVID MUÑIZ - PARIS 1%
MEJOR VESTUARIO
LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO 23%
JUAN SEBASTIÁN - 33 EL MUSICAL 19%
Linda Cho - ANASTASIA 18%
ANTONIO BELART - WEST SIDE STORY 7%
MÍRIAM COMPTE - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%
JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%
RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 5%
ANTONIO HARILLO - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 2%
ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 2%
MONTSE AMENÓS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
CYBERGOBLIN Y MERCEDES SEBASTIAN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
RAQUEL IBORT, MARC UDINA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
NÚRIA LLUNELL - CIUTAT DE GESPA 1%
ALICE PENN, MELANIA BOCCHIA, SILVANA MORINI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
JOSE NOVOA - PARIS 0%