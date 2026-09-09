Los creadores de THE HOLE preparan un nuevo espectáculo para 2027

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

La productora LETSGO ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo espectáculo de la saga THE HOLE con motivo del 15.º aniversario del proyecto original. La iniciativa supone el reencuentro profesional de sus creadores, Iñaki Fernández, CEO de la compañía, y David Ottone, director artístico y fundador de Yllana. Quince años después del estreno que dio inicio a la franquicia el 9 de septiembre de 2011, ambos creativos vuelven a colaborar en una producción que contará nuevamente con el respaldo artístico de Yllana y cuyo debut sobre las tablas está proyectado entre abril y mayo de 2027.

El proyecto se encuentra en pleno proceso creativo y planteará una historia y una experiencia renovadas dentro del universo de THE HOLE. La propuesta mantendrá las señas de identidad que caracterizaron a la producción original, basadas en la combinación de cabaret, disciplinas circenses, música en directo, comedia y una interacción directa con los espectadores. El objetivo del equipo es actualizar ese lenguaje desde una nueva perspectiva sin perder el tono irreverente y festivo que convirtió a THE HOLE en un fenómeno escénico.

Iñaki Fernández ha valorado este regreso destacando la trayectoria de un montaje que transformó el entretenimiento en vivo en el panorama teatral nacional, subrayando el valor de retomar la alianza creativa con David Ottone para celebrar este hito de la saga. Por su parte, la dirección del proyecto ha optado por mantener la reserva sobre los detalles argumentales y el elenco, aunque sí ha avanzado que el nuevo THE HOLE volverá a apostar firmemente por la experiencia en vivo, la participación del público y el carácter imprevisible que forma parte de su ADN.

La fecha del anuncio coincide con la conmemoración exacta del nacimiento del primer THE HOLE, consolidado tras una década y media como una de las marcas de mayor arraigo popular dentro y fuera de Madrid. Tras su estreno oficial previsto para la primavera de 2027, la nueva producción de LETSGO y Yllana emprenderá una gira por distintas ciudades de España, abriendo una nueva etapa para una comunidad de seguidores que continúa fiel a este singular formato de club y cabaret.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...