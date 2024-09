Los Teatros de Cataluña baten récords de asistencia de público

Enter Your Email to Unlock This Article



Fotografía: Teresa Sans

ADETCA, la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña, ha presentado máximos históricos de asistentes a los teatros en la temporada 2023/2024, que por primera vez han superado los 3 millones de espectadores y ha recaudado 92 millones de euros.

Esto convierte la pasada temporada en la mejor temporada de la historia de Cataluña, superando la temporada 2011/2012, la última en la que se habían batido récords de asistencia a los teatros.

La presidenta de ADETCA, Isabel Vidal, acompañada por altos representantes del sector cultural, el alcalde de Barcelona Jaume Colbini, el secretario de estado de Cultura Jordi Martí, el presidente del área de cultura de la diputación de Barcelona Pau González, el regidor de cultura e industrias creativas del Ayuntamiento de Barcelona Xavier Mercé, el director del ICEC Edgard Garcia y responsables de los teatros públicos y del sector, además del presidente de honor de ADETCA Daniel Martínez de Obregón, ha destacado que “hasta hoy, el dato mágico de los 3 millones era un objetivo de todo el sector. A partir de ahora es la palanca que nos ha de servir para seguir incrementando espectadores, para seguir trabajando para aumentar las giras en Cataluña”.

El mejor mes teatral fue diciembre con 392.223 espetadores y los espectáculos más vistos han sido EL MAGO POP, THE PRODUCERS y ESCAPE ROOM 2. En las salas de proximidad los espectáculos más vistos han sido FAIRFLY, NO ET VESTEIXIS PER SOPAR y AUSTRÀLIA.

Con el teatro catalán gozando de tan buena salud se celebrará la 23ª edición de la gala Catalunya Aixeca Teló, que tendrá lugar esta tarde en el Teatre-Auditori de Sant Cugat y que será retransmitida por Televisió de Catalunya.

El lema de esta gala será El teatre no té edat (el teatro no tiene edad) y reconocerá a todos aquellos que, hace muchos años, más que actuar, dirigir o construir vestuario y escenografías, hacían teatro, peor también la experiencia de sus profesionales, poniendo en valor las trayectorias artísticas pasadas y actuales, así como las empresas que han permitido consolidar la madurez del sistema teatral de Cataluña.

