Los Premios del Teatro Musical abren la primera ronda de votaciones de su 18.ª edición

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Los Premios del Teatro Musical (PTM18) han abierto la primera ronda de votaciones de su 18.ª edición. El plazo permanecerá abierto del 10 al 19 de julio y podrán participar exclusivamente aquellos profesionales que acrediten su actividad dentro del sector de las artes escénicas.

Durante esta primera fase, los votantes elegirán las producciones y profesionales que accederán a la siguiente ronda de los galardones. Para participar será necesario registrarse previamente, consultar la normativa de votación y acceder al área de usuarios habilitada por la organización.

Entre las producciones que concurren a esta 18.ª edición figuran CABARET, de Letsgo Entertainment; THE BOOK OF MORMON, MAMMA MIA! de ATG; 101 DÁLMATAS, de Gran teatro Caixabank Principe pio; RENT, de outcast producciones; EL REY LEÓN, de Staige Entertaiment; LOS PILARES DE LA TIERRA, de beon. Entertainment; EL MAGO DE OZ, de Euskalduna Bilbao y Letsgo company; LA SIRENITA, de Candileja Producciones; GARFIO Y LA ISLA DEL TESORO, de Elpuntdelai y Olympia Metropolita; OLIVER TWIST, EL MUSICAL, de AMR Produce; RUDOLF, EL MUSICAL; de la Compañia de Row, ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, Trencandis Producction y VILLANAS, de Browei, entre otros espectáculos presentados por compañías y productoras de toda España.

En esta edición, las candidaturas abarcan tanto grandes producciones de la Gran Vía madrileña como espectáculos familiares, musicales de creación original y montajes producidos en diferentes comunidades autónomas, reflejando la diversidad y el crecimiento del teatro musical en España durante la temporada 2025-2026.

Una vez concluya esta primera ronda, la organización anunciará las producciones y profesionales nominados que pasarán a la fase final de votaciones. El proceso culminará con la gala de entrega de los Premios del Teatro Musical, donde se reconocerán los trabajos más destacados de la temporada en las distintas categorías artísticas y técnicas.

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