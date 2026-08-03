Las canciones de Sabina y Urquijo inspiran LADY PEPA, la nueva propuesta musical de Espacio Alma

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Las canciones de Joaquín Sabina y Enrique Urquijo son el punto de partida de LADY PEPA, un espectáculo que combina teatro y música en directo para contar una historia ambientada en el Madrid más bohemio. Escrita por Ena García-Herrera y dirigida por Patricia Peñalver, la producción forma parte de la programación de Espacio Alma, el nuevo espacio escénico madrileño impulsado por Onbeat.

La acción transcurre en Lady Pepa, un café teatro clandestino escondido en el corazón de Madrid. Allí, Alfonso, un joven escritor bloqueado por una novela inacabada y por el peso de un apellido ilustre, encuentra refugio junto a Matías, el camarero del local y testigo de décadas de historias nocturnas. Entre conversaciones, vermús y canciones, ambos emprenden un recorrido emocional por la memoria de la ciudad, marcado por la huella de la Movida, los ecos de Sabina y Urquijo y la búsqueda de una voz propia.

Lejos de plantear un concierto dramatizado, LADY PEPA integra las canciones en la propia dramaturgia, convirtiéndolas en parte esencial del relato y del desarrollo de sus personajes. La música en directo corre a cargo del guitarrista Sebastián Caro, mientras que el reparto cuenta, entre otros intérpretes, con Ariel Juin.

La presencia de la compañía en Espacio Alma se completa con A MEDIA LUZ, otro de los espectáculos que pueden verse actualmente en la sala. En esta ocasión, el montaje utiliza el tango como lenguaje narrativo para contar una historia de amor desde una perspectiva diferente, ofreciendo junto a LADY PEPA una doble propuesta que tiene la música en directo como eje de la narración.

LADY PEPA podrá verse del 30 de julio al 27 de agosto en Espacio Alma, situado en la calle Alberto Aguilera de Madrid. El nuevo recinto apuesta por una programación que combina teatro, musicales, conciertos, danza y otras propuestas escénicas, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para las artes en vivo en la capital.

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