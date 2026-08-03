Las canciones de Nino Bravo inspiran LIBRE, la nueva comedia musical de David Serrano

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Tras el éxito de VOY A PASÁRMELO BIEN, inspirada en las canciones de Hombres G, el director David Serrano volverá a apostar por una comedia musical construida a partir del repertorio de un artista español. En esta ocasión será el legado de Nino Bravo el que sirva de inspiración para LIBRE, una película cuyo rodaje comenzará a mediados de agosto en distintas localizaciones de la Comunitat Valenciana.

Lejos de plantearse como un biopic, LIBRE contará una historia original que utilizará las canciones del intérprete de LIBRE, UN BESO Y UNA FLOR o NOELIA como hilo conductor. El guion está firmado por Joaquín Oristrell y se desarrollará en torno a una orquesta inspirada en las agrupaciones musicales que forman parte de la tradición cultural valenciana.

El reparto estará encabezado por Alberto San Juan, Secun de la Rosa y Ricardo Gómez, junto a Lorena Calero, Jordi Aguilar y Óscar Lasarte. Según ha explicado el productor Kiko Martínez, la película nace con el objetivo de acercar la música de Nino Bravo a nuevas generaciones a través de una historia contemporánea con identidad valenciana.

La producción cuenta con la participación de Disney, Atresmedia, À Punt y HBO, además del respaldo de la familia del cantante, que conoce y apoya el proyecto desde sus primeras fases de desarrollo.

El anuncio de LIBRE llega en un momento de renovado interés por la figura de Nino Bravo. En los últimos años, canciones como UN BESO Y UNA FLOR han experimentado un importante crecimiento en plataformas digitales, consolidando el legado del artista y acercando su música a nuevos públicos más de cinco décadas después de su fallecimiento.

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