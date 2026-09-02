Laia Prats y Ferran Fabà presentarán la lectura de nominados de los Premios del Teatro Musical

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Los Premios del Teatro Musical celebrarán el próximo martes 8 de septiembre, a las 11:30 horas, la lectura de los nominados de su 18.ª edición. El acto estará presentado por los actores Laia Prats (protagonista de CABARET) y Ferran Fabà (protagonista de EL REY LEÓN) y podrá seguirse por primera vez en directo a través de la cuenta oficial de Instagram de los galardones, @premiosteatromusical.

La lectura tendrá lugar en Actriz de Reparto Gastrobar, en un encuentro en el que, además de descubrirse las candidaturas de esta nueva edición, la organización ofrecerá algunos detalles sobre la celebración de los PTM18. Entre los anuncios previstos se encuentra la fecha y el lugar de la gala de entrega de premios, así como otros aspectos de la ceremonia.

La 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical reconoce las producciones y profesionales que han formado parte de la temporada 2025-2026, con candidaturas que abarcan grandes producciones, espectáculos familiares, musicales de creación original y propuestas procedentes de diferentes comunidades autónomas.

Los Premios del Teatro Musical, cuyos galardones se deciden mediante el voto de los profesionales del sector, tienen como objetivo reconocer el talento artístico y técnico y contribuir a la consolidación y difusión del teatro musical en España. Tras la primera fase de votaciones, las candidaturas seleccionadas avanzan hacia la ronda definitiva que determinará los ganadores de las distintas categorías.

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