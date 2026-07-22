LOS LOCOS DE VALENCIA llega a los Teatros del Canal con una nueva versión musicalizada

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La Sala Verde de los Teatros del Canal acogerá del 1 al 20 de septiembre el estreno de LOS LOCOS DE VALENCIA, una versión renovada de la célebre obra de Lope De Vega dramatizada por José Luis Alonso de Santos y dirigida por Pepa Pedroche. La propuesta toma como punto de partida la icónica cuestión sobre si el ser humano se enamora por estar loco o si se vuelve loco al enamorarse, trasladando este dilema clásico a un universo teatral cargado de vigor y vigencia.

Presentada bajo el sello de teatro del Siglo de Oro con un tratamiento de comedia musical, la montaje no responde a la estructura de un musical convencional de gran formato, sino a una integración orgánica donde la música adquiere un rol dramático primordial. La partitura y las canciones se intercalan en el texto de Lope para actuar como una suerte de terapia orientada a refrenar las pasiones desbordadas de los personajes, aunque con un éxito inevitablemente esquivo.

La propuesta escénica dirigida por Pedroche profundiza en el valor terapéutico y lúdico del texto original, resaltando la belleza poética y la comicidad inherente a las virtudes humanas. A través de pilares como el humor, la poesía, el optimismo y la fantasía, la puesta en escena busca conectar con el espectador mediante una atmósfera atemporal donde la pasión y el placer de vivir vertebran todo el enredo dramático.

El reparto reúne a un amplio elenco integrado por Arturo Querejeta, Dani Muriel, Jacobo Dicenta, Florencia Otero, Lucila Gandolfo, Ángeles Martín, Antonia Paso, Pepe Sevilla, Xavi Caudevilla, Guillermo Calero, Carlos Manrique Sastre, Alberto Vela, Manu Míguez y Beatriz Fernández. Con esta puesta en escena de LOS LOCOS DE VALENCIA, los Teatros del Canal inauguran su programación de septiembre apostando por la relectura musicalizada de uno de los grandes clásicos del repertorio barroco español.

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