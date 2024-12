Interview: Hablamos con Jordi Garreta y Alèxia Pascual, protagonistas de MAR I CEL

Get Access To Every Broadway Story



En el año en que Dagoll Dagom celebra su 50 aniversario y su despedida de los escenarios, MAR I CEL vuelve con una nueva producción que sigue emocionando al público. Jordi Garreta y Alèxia Pascual, sus protagonistas, reflexionan sobre la influencia del musical en sus vidas, el trabajo emocional de interpretar a sus personajes y el impacto duradero de Dagoll Dagom en el teatro catalán.

BroadwayWorld: MAR I CEL se estrenó por primera vez en 1988. Posteriormente, se reestrenó en 2004 y 2014, siendo la última este 2024. ¿Qué representa para ti formar parte de un musical que es un icono del género en nuestro país?

Jordi Garreta: Para mi es un honor inmenso. Es un musical que nos ha marcado mucho a muchas personas y es un papel que siempre he querido hacer. Es un sueño.

Alèxia Pascual: Para mí representa un sueño. En Cataluña es un musical muy representativo e importante, que, además, casi forma parte de nuestro patrimonio cultural. Por lo que me siento muy agradecida y privilegiada de formar parte de esta compañía y de este elenco, que además es maravilloso.

BroadwayWorld: ¿Tienes algún recuerdo especial de MAR I CEL antes de formar parte del elenco?

Jordi Garreta: Fui a verlo en 2014, con 16 años, y aún no conocía muy bien el mundo de los musicales. Cuando fui al teatro a ver la obra, con el barco, la música y la historia, me quedé prendado y dije que quería hacer eso.

Alèxia Pascual: Vi el musical en 2014 cuando tenía 13 años y recuerdo que fue una visita muy especial porque a mi ya me gustaba mucho el Teatro Musical. Ver aquello es algo que realmente me marcó. Es verdad que era algo tan alejado de mi realidad de ese momento que nunca me llegué a plantear que llegase a formar parte de lo que estoy viviendo ahora.

Broadway World: Tu personaje tiene una carga emocional y simbólica muy fuerte. ¿Cómo ha sido el proceso de conectar y transmitir esas emociones en el escenario?

Jordi Garreta: Es algo complejo. Al principio, Saïd es un personaje bastante rudo porque ha tenido un pasado complejo por el tema de la religión y la muerte de sus padres. Conecto fácil con el personaje porque es tristeza que luego se ve cambiada por amor. Hay un trabajo y un trasfondo brutal. Ha sido un proceso bastante complejo y he tenido que concentrarme mucho. Es una obra en la que no puedes estar desconcentrado en ningún momento.

Alèxia Pascual: Poder dar vida al personaje de Blanca ha sido increíble. Es una mujer muy empoderada, muy fuerte, tiene coraje y valentía y es muy luchadora. Es verdad que le pasan cosas muy fuertes y es un viaje emocional que, a veces, es agotador, pero la verdad es que está siendo muy bonito y estoy aprendiendo muchísimo.

BroadwayWorld: Blanca es un personaje atrapado entre dos mundos. ¿Cómo trabajaste esa dualidad en tu actuación?

Alèxia Pascual: Creo que es justo este conflicto -entre lo que se le ha enseñado siempre que es lo correcto y lo que realmente cree que es lo correcto-, lo que da vida al personaje. Creo que es lo más difícil, pero, interpretativamente, me he aferrado a esta controversia para poder interpretar el personaje.

BroadwayWorld: ¿Qué diferencias crees que tiene esta versión de Blanca respecto a interpretaciones anteriores?

Alèxia Pascual: Aunque es el mismo personaje, cada actriz pone a disposición su universo. Todas hemos cantado las mismas canciones y hemos interpretado el mismo personaje, pero creo que mi Blanca está en mi universo y tiene cosas diversas a las demás porque, de inicio, yo soy otra actriz.

BroadwayWorld: Saïd es un personaje que está lleno de pasión y conflicto interno. ¿Qué preparación realizaste para transmitir la intensidad emocional que lo caracteriza?

Jordi Garreta: Intento siempre basarme en hablar desde la verdad; en entender por qué siente eso y transmitir lo que el texto y la música requiere. Creo que, si me centro en eso, solo tengo que entenderlo y fluir.

BroadwayWorld: La relación entre Saïd y Blanca es uno de los ejes centrales del musical. ¿Cómo trabajaste junto a tu compañera de reparto para construir esa conexión en escena?

Jordi Garreta: Desde el principio hubo bastante complicidad a la hora de trabajar. Nuestra compenetración se basó en hablar desde el respeto y el amor hacia la profesión que hacemos y a los personajes, que son preciosos.

BroadwayWorld: Dagoll Dagom cumple 50 años este 2024, consolidándose como una de las compañías más influyentes del teatro catalán. Ahora que también se despide de los escenarios, ¿cómo describirías su impacto en la escena teatral y cultural de Cataluña?

Jordi Garreta: Son legendarios y van a dejar una huella que creo que va a perdurar durante mucho tiempo. Han marcado un antes y un después en el teatro en Cataluña y creo que han hecho mucho bien para la industria. Estaré siempre agradecido a Dagoll Dagom y espero que, pronto, próximas compañías puedan coger el relevo.

Alèxia Pascual: Forman y formarán parte siempre de la historia del Teatro Musical. Han hecho mucho por el género, han luchado durante muchos años para que se hiciese Teatro Musical. Creo que han hecho las grandes obras del musical catalán y van a dejar una huella que durará para siempre. Dejan un legado muy bonito de mucho esfuerzo, mucha dedicación y honor al género.

Broadway World: ¿Por qué crees que MAR I CEL sigue calando en el público después de tantos años?

Jordi Garreta: Tiene varios elementos que lo hacen tan especial. El barco que se mueve en escena, -que creo que es algo que impresiona y deja anonadado-, la música es increíble, y la historia, -un conflicto de creencias, de pensamientos diferentes-, es atemporal. Creo que es un clásico universal.

Alèxia Pascual: Trata temas con los que el público se puede sentir muy reflejado. Es una obra que se sitúa en el siglo XVII, pero trata luchas que seguimos teniendo hoy en día en nuestra sociedad. Por una parte, las guerras y conflictos entre religiones y, por otro, el amor, que es incontrolable y que nace de manera fortuita. Se tratan temas muy vigentes con los que el público se puede sentir muy identificado y, además, creo que está tan bien escrito y las canciones tan bien compuestas que la gente puede empatizar perfectamente con la historia.

Broadway World: Tras MAR I CEL, ¿qué tipo de proyectos o papeles te gustaría explorar en el futuro?

Jordi Garreta: A mí siempre me ha fascinado más el Teatro Musical clásico y tengo ya una predisposición para ese tipo de papeles. Si en algún momento se volviese a hacer LOS MISERABLES o una reposición de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que son el tipo de musical que a mí me mueve y me hace vibrar con esta profesión que es preciosa. Difícil, pero preciosa.

Alèxia Pascual: Me encantaría poder seguir interpretando mujeres fuertes y empoderadas. No me cierro a nada, estoy abierta a cualquier reto que se me ponga por delante. Tengo muchísimas ganas de trabajar y poder seguir contribuyendo para que el musical de nuestro país sea un género muy importante. Cualquier papel en el que me pueda poner, va a ser maravilloso.

