GO Broadway abre audiciones para sus programas de teatro musical en Nueva York

GO Broadway, una de las instituciones más destacadas en la formación de teatro musical, ha anunciado la apertura de audiciones para sus programas New York Teen, dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años, y New York Pro, para mayores de 18 años. Las becas, que ofrecen descuentos de hasta 2000 dólares, están destinadas a participantes con bajo nivel adquisitivo, y podrán solicitarse hasta el 3 de febrero de 2025.

Los programas, con salidas programadas para julio de 2025 y febrero de 2026, se llevarán a cabo en Nueva York, considerada la cuna del teatro musical. Durante estas fechas, los seleccionados recibirán formación intensiva a cargo de profesionales destacados, participarán en actividades organizadas por reconocidas universidades y tendrán acceso a escenarios emblemáticos de la industria teatral.

Desde su fundación en 2009, GO Broadway se ha consolidado como una plataforma de referencia en la formación artística, ofreciendo programas de estudio que combinan disciplinas de teatro musical con experiencias prácticas y teóricas. Su misión ha sido impulsar a talentos emergentes y proporcionarles herramientas para destacarse en un sector altamente competitivo.

Con esta iniciativa, la organización refuerza su compromiso con la inclusión y el desarrollo de artistas de todo el mundo, brindándoles la oportunidad de formarse en uno de los entornos más emblemáticos para el teatro musical.

Para más información, haz click en este enlace.

