Focus celebra 40 años con una temporada de 60 espectáculos

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El Grup Focus ha presentado su temporada teatral 2026/2027, coincidiendo con la celebración de sus 40 años de trayectoria. El Teatre Romea, Teatre Condal, La Villarroel y Teatre Goya reunirán esta temporada 60 espectáculos, con una inversión de 14,5 millones de euros en la división teatral del grupo.

La nueva programación llega después de una temporada récord para Focus. Durante 2025/2026, sus cuatro teatros de Barcelona recibieron 534.000 espectadores, con una recaudación de 14.770.359 euros. En total se programaron 68 espectáculos y 1.402 funciones, a las que se sumaron 356 representaciones en gira.

La temporada 2026/2027 reunirá a numerosos nombres de la escena, entre ellos Emma Vilarasau, Mercè Aránega, Lolita Flores, Àngels Gonyalons, José Sacristán, Josep Maria Pou, Lluís Homar, Sílvia Munt, Josep Maria Flotats, Joan Pera, Daniel Anglès, Muntsa Alcañiz, Juan Mayorga, Míriam Tirado, Jordi Casanovas, Maria Molins, Sergi Belbel, Marc Rosich, Cesc Gay, Pere Arquillué, Míriam Iscla, Leonardo Sbaraglia, Jordi Boixaderas, Joel Joan, Josep Maria Mestres, David Selvas, Albert Salazar, Dafnis Balduz, La Zaranda y Atalaya, entre muchos otros.

En el Teatre Goya, Lolita Flores regresará con PONCIA, mientras que Lluís Homar protagonizará EL GRAN INQUISIDOR. Sílvia Munt dirigirá PANORAMA DES DEL PONT, encabezado por David Selvas, y Joan Pera afrontará la tercera temporada de UN SOGRE DE LLOGUER. La programación incluirá también UNA IDEA GENIAL, con Lluís Villanueva; LOS DÍAS PERFECTOS, protagonizado por Leonardo Sbaraglia; y LES FILLES, dirigido por Jordi Casanovas.

El Goya acogerá además propuestas como ASSASSINAT PER A DOS, un homenaje al cine de suspense en clave de musical; LES DONES SÀVIES; FILLS: NO DEU SER TAN DIFÍCIL, el monólogo de Míriam Tirado; y BUENROLLISTAS, de Víctor Parrado.

El Teatre Romea recibirá a José Sacristán con EL HIJO DE LA CÓMICA, un homenaje a Fernando Fernán-Gómez escrito, dirigido y protagonizado por el propio intérprete. La Zaranda regresará con TODOS LOS ÁNGELES ALZARON EL VUELO, mientras Juan Mayorga llevará a escena PALABRA DE PERRO, su adaptación de El coloquio de los perros de Cervantes.

También formarán parte de la programación del Romea LA PROMESA DE L'ALBA, adaptada, dirigida y protagonizada por Josep Maria Flotats; EL RETRAT DE DORIAN GRAY, con Àngels Gonyalons; EL BOTÍ, encabezado por Pere Arquillué; y GEGANT, con Josep Maria Pou.

La programación global de Focus se extenderá igualmente al Teatre Condal y La Villarroel, completando una temporada que combinará teatro de texto, comedia, propuestas musicales y nuevas creaciones en los cuatro espacios del grupo.

El 40º aniversario coincide además con una nueva etapa para Focus y con el desarrollo de Gènesis, su proyecto de futuro para crear un nuevo teatro y una escuela de artes escénicas.

La presentación, celebrada en el Teatre Goya, contó con las intervenciones de Cesar Martínez de Obregón, director general de Arte y Contenidos; Isabel Vidal, CEO del Grup Focus; y Daniel Martínez de Obregón, presidente del grupo. Este último dedicó la temporada al recientemente fallecido Ángel Alonso, director teatral y fundador de La Villarroel, a quien Focus dedicará también un homenaje en una fecha todavía por determinar.

Con 60 espectáculos y una inversión de 14,5 millones de euros, Focus afronta así la temporada de su 40º aniversario después de cerrar el curso con 534.000 espectadores, la cifra más alta alcanzada hasta ahora por sus cuatro teatros de Barcelona.

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