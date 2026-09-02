El Festival de Mérida cierra su 72ª edición con más de 181.000 asistentes

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El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado su 72ª edición con 181.088 asistentes al conjunto de representaciones, actividades y propuestas desarrolladas durante los meses de verano. El balance ha sido presentado este miércoles en Mérida por el director del Festival, Jesús Cimarro; la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano; y el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez.

La programación escénica ha reunido a 135.808 espectadores, de los que 100.164 asistieron al Teatro Romano de Mérida. El principal escenario del Festival ha acogido este año nueve producciones: SPARTACUS, ELECTRA JONDA, TIMÓN DE ATENAS, BACANAL, LA COMEDIA DE LA OLLA, CÓMICOS DE ROMA, FEDRA, EN LOS INFIERNOS, EL VIAJE DE EDIPO y LAS 9 MUSAS.

A lo largo de la edición se ha colgado en 37 ocasiones el cartel de “no hay entradas”, diez de ellas en el Teatro Romano. Entre las producciones con mayor respuesta del público destacan LA COMEDIA DE LA OLLA y CÓMICOS DE ROMA, que agotaron todas sus funciones y reunieron a 16.384 y 16.411 espectadores, respectivamente.

El Teatro María Luisa ha recibido a 1.749 espectadores en los siete espectáculos programados, mientras que las extensiones del Festival han vuelto a llevar su programación fuera de Mérida. Madrid ha reunido a 10.371 espectadores; Cáparra, a 4.696; Medellín, a 1.787; y Regina, a 964. La recuperada extensión de Cáparra, que no pudo celebrarse en 2025 debido a las obras en el entorno del yacimiento, ha registrado cuatro llenos absolutos, mientras que en Madrid se agotaron las localidades en cinco funciones.

La actividad desarrollada en otros espacios de la ciudad también ha contribuido al balance. Agusto en Mérida, Agustito en Mérida y El Festival Conquista Espacios han reunido a 6.042 personas y registrado 18 llenos, mientras que el programa familiar Héroes y heroínas ha contado con 1.235 asistentes. Los pasacalles han sido seguidos por alrededor de 8.800 personas.

La recaudación total de la 72ª edición ha ascendido a 2.643.830,23 euros. A falta de realizar el cierre económico definitivo, que será presentado posteriormente, la taquilla arroja un superávit provisional cercano al millón de euros.

Las actividades de formación y participación han congregado además a 1.876 personas, mientras que las exposiciones y el desfile de moda vinculados a esta edición han recibido conjuntamente 43.404 visitantes, de los que 41.324 corresponden a la exposición del Museo Nacional de Arte Romano.

Entre las novedades de esta edición figura también la convocatoria del I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, impulsado por el Festival junto a la Cátedra Vargas Llosa. El premio ha recaído en HEROÍNAS DE TROYA, de Roberto Rivera Solano, un texto que será publicado y producido íntegramente por el Festival para su estreno en el Teatro Romano durante la 73ª edición.

La 72ª edición ha sido la decimoquinta consecutiva dirigida y gestionada por Jesús Cimarro al frente de Pentación Espectáculos. El director ha realizado un balance “muy positivo” y ha destacado la variedad de géneros y lenguajes presentes este año en el Teatro Romano, con propuestas que han abarcado desde la danza, la tragedia y la comedia hasta el musical y diferentes aproximaciones contemporáneas a los clásicos.

El Festival cierra así dos meses de actividad en los que ha combinado la programación escénica con propuestas de formación, participación y divulgación, extendiendo su presencia desde Mérida a diferentes enclaves patrimoniales de Extremadura y a Madrid.

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