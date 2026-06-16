El Barcelona Gay Men's Chorus estrena SHAMPOO en el Teatre Condal

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El Teatre Condal de Barcelona se prepara para acoger una nueva propuesta musical que combina historia, emoción y reivindicación. Del miércoles 17 al domingo 21 de junio de 2026, el Barcelona Gay Men's Chorus presentará SHAMPOO, un espectáculo que pone el foco en la identidad, los lazos familiares y la evolución de las luchas del colectivo LGTBIQ+.

El argumento de la obra gira en torno a Jacinto y Tebi, una pareja gay que regenta una peluquería moderna que sirve como refugio de tolerancia, progreso e inclusión. El conflicto nace con su hijo adoptivo, Mario, quien no comparte la visión del mundo de sus padres ni comprende algunas de sus actitudes, en gran parte por no haber tenido que vivir las mismas situaciones de opresión y lucha. Sin embargo, un giro inesperado en los acontecimientos cambiará la perspectiva del joven, propiciando un acercamiento emocional y un homenaje profundo a todas aquellas personas de sexualidades disidentes que han marcado la historia del movimiento.

Esta producción propia de la formación coral barcelonesa nace de una idea original de Edu Rojo y Calio Morano, con un guión firmado por el propio Rojo junto con Àxels Esteve. El apartado musical está bajo la batuta de Gerard Ibáñez, mientras que la dirección artística recae en Jumon Erra, un reconocido experto en el teatro musical. Con un elenco de grandes voces y una puesta en escena llena de glamur, SHAMPOO se perfila como una de las citas imprescindibles de la cartelera teatral barcelonesa para esta semana.

Con este estreno, el Barcelona Gay Men's Chorus no solo busca entretener al público, sino también tender un puente generacional dentro y fuera de la comunidad. A través de la música y el humor, la obra invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica y el agradecimiento a quienes abrieron el camino de los derechos actuales. Antes de asistir a las representaciones de SHAMPOO, se recomienda a los espectadores consultar la página web del teatro para verificar la disponibilidad de las localidades y obtener información de última hora sobre el evento.

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