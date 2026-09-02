EXCLUSIVA: Nuevas imágenes de EL MUNDO ERA NUESTRO en BroadwayWorld Spain tras el fin de su rodaje

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

Tras completar varios meses de filmación en localizaciones de País Vasco, Navarra y Cataluña, concluye oficialmente el rodaje de EL MUNDO ERA NUESTRO, el largometraje codirigido por Álex Tejedor y Miquel Verd. Para celebrarlo, la producción desvela en exclusiva a BroadwayWorld Spain tres imagenes de escena oficiales de la película, un adelanto de primera mano que muestra la escala visual, el diseño de época y las ambiciosas coreografías de esta obra inspirada en los grandes melodramas clásicos.

Con un presupuesto histórico de 16 millones de euros, EL MUNDO ERA NUESTRO se convierte en la película independiente más cara del cine español sin el apoyo de plataformas. El proyecto ha sido financiado al 100% con capital privado a través de Sin Parpadear, la productora de Jordi Carbonell y Oriol Cardús.

La historia amplía y adapta el universo del cortometraje SERGI & IRINA —galardonado con 41 premios y 97 candidaturas internacionales— y sitúa su trama en la Mallorca de 1939. Durante la noche del solsticio de verano surge el romance entre Sergi Fortezza, heredero de una acaudalada estirpe, e Irina Valls, sobrina del mayoral. Forzados a separarse ante la inestabilidad de la Segunda Guerra Mundial, ambos sellan la promesa de reencontrarse en el mismo sitio exactamente un año más tarde. El argumento cuenta con trasfondo autobiográfico al basarse en las vivencias reales de los abuelos daneses de Álex Tejedor en la Dinamarca bajo la ocupación nazi.

El reparto protagonista reúne a destacadas figuras del circuito del teatro musical como Ana San Martín (EL FANTASMA DE LA ÓPERA) y Guido Balzaretti (EL FANTASMA DE LA ÓPERA, El Ministerio del Tiempo), acompañados por nombres consagrados de las tablas y la pantalla como Natalia Millán (BILLY ELLIOT, Un paso adelante), Pablo Puyol (HOUDINI: EL MUSICAL, Un paso adelante) y Daniel Diges (EL MÉDICO, EL FANTASMA DE LA ÓPERA). El elenco se completa con Nerea Roldán, Alberto Closas, Diana Roig, Alexandre Ars, Stefan Weinert, Pauline Galler, Julia Möller, María Pau Pigem, Marisa de Stefanow, Nacho Brande, Rodo Gener, Queralt Albinyana, Eva Diago, Paula Argüelles, Alexandra Palomo y Genís Lama.

Detrás de las cámaras sobresale un equipo técnico avalado por múltiples Premios Goya. Además de codirigir junto a Miquel Verd, Álex Tejedor firma el guion —con revisiones de Oriol Capel, Oriol Cardús y el propio Verd— y la autoría de las canciones originales compuestas junto a Sergio Llopis. La dirección de fotografía corre a cargo de Daniel Losada, el diseño de producción es obra de Marc Mateu, el vestuario lo lidera Nerea Torrijos (ganadora del Premio Goya por Akelarre), los efectos visuales corresponden a Lluís Castells (ganador de 3 Premios Goya) y el supervisor de sonido y mezclas es Marc Orts, ganador de 7 Premios Goya. Con el final del rodaje, EL MUNDO ERA NUESTRO emprende su etapa de postproducción con la vista fijada en los festivales internacionales y su posterior estreno en salas de cine.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...