ESPECIAL: EL MAGO DE OZ cumple 85 años

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



EL MAGO DE OZ es, indudablemente, una de las grandes películas de la historia del cine y su influencia se extiende a lo largo del tiempo, sirviendo de inspiración a incontables artistas y creadores.

Protagonizada por Judy Garland como Dorothy y dirigida por Victor Flemming y King Vidor, el clásico musical adapta la novela de L. F. Baum, considerada el primer cuento de hadas estadounidense, introduciendo cambios y elementos en la historia que permanecerían en el imaginario colectivo para siempre como los zapatos de rubíes (eran plateados en la historia original) o la icónica bruja de piel verde interpretada por Margaret Hamilton (que también se desvía mucho del aspecto de la bruja mala del oeste representada en las ilustraciones originales).

EL MAGO DE OZ, además, incluye una banda sonora que trasciende la pantalla, especialmente con su tema Somewhere over the rainbow, que ha sido versionada por incontables artistas a lo largo de los años en géneros muy variados.

Son muchas las obras teatrales y audiovisuales que han estado inspiradas por esta película, incluyendo cintas animadas, secuelas directas como Return to Oz, de Disney o reinterpretaciones y precuelas como Oz o The Great and Powerful. La historia se adaptó también a teatro en distintas ocasiones, entre las que destacan THE WIZ, con un reparto íntegramente compuesto por personas negras y la adaptación directa de la película con nuevas canciones de Andrew Lloyd Webber.

No obstante, quizá la más influyente de todas estas adaptaciones sea WICKED. En 1995 el autor Gregory Maguire escribió su novela de fantasía para adultos Wicked. Memorias de una bruja mala, en el que se cuenta la historia de Elphaba, la bruja mala del oeste, que vuelve a tener piel verde inspirada por la versión de Margaret Hamilton. Esta historia adulta, cruda e incluso violena sirvió de inspiración para el musical del mismo nombre que toma los elementos más cruciales para reinterpretarlos de un modo que pueda llegar a toda la familia. La saga de novelas continuó con 3 entregas más, todas dirigidas al público adulto.

El musical se convirtió en un auténtico éxito de público y lleva representándose en Broadway 20 años ininterrumpidamente.

El próximo 22 de noviembre WICKED estrena la primera de las dos películas que adaptarán este musical al cine protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, que espera replicar el éxito de su homólogo teatral.

La sombra de EL MAGO DE OZ es larga y su imaginario sigue inspirando a artistas en muchos ámbitos diferentes. Desde luego Dorothy dejó Kansas hace muchos años para volar sobre el arcoíris.

Comments