ESPECIAL: Del escenario a la aguja, los vinilos de cast recordings más icónicos de la historia

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Existe un ritual casi sagrado que une a los amantes del teatro musical y a los coleccionistas de discos: sacar un álbum de su funda, colocarlo en el plato y dejar caer suavemente la aguja sobre el primer surco. El vinilo es, entre todos los formatos físicos de grabación, el que mejor consigue trasladar la calidez, el cuerpo y la atmósfera de una función en vivo hasta el salón de tu casa. La experiencia táctil y ritual que rodea a este formato crea un vínculo profundo entre los seguidores de la escena y el coleccionismo de cast recordings. Aunque no todas las obras teatrales cuentan con su edición en 33 RPM, para los fanáticos más fieles estos discos son piezas imprescindibles en sus estanterías. Por ello, con motivo del Día del Disco de Vinilo, repasamos algunas de las producciones más icónicas de la historia.

Los Gigantes de Broadway y el West End

Para entender el impacto del formato físico en el teatro, hay que remontarse a la época dorada de Broadway. En 1956, la grabación del reparto original de MY FAIR LADY, encabezado por Julie Andrews y Rex Harrison, hizo historia. Su icónica portada, ilustrada por Al Hirschfeld, acompañó a un álbum que rompería récords comerciales: fue el primer LP en vender un millón de copias en los Estados Unidos, acumuló 480 semanas en la lista Billboard 200 y lideró las listas norteamericanas a lo largo de cuatro años consecutivos (1956-1959). Tras su desembarco en Londres en 1958, dominaría también la UK Albums Chart durante 19 semanas seguidas.

Tres décadas más tarde, el West End londinense firmaría el mayor hito comercial del género. La grabación original de Londres de THE PHANTOM OF THE OPERA, editada por Polydor Records en 1987 y protagonizada por Michael Crawford y Sarah Brightman, se convirtió en el primer álbum en la historia del teatro musical británico en debutar en el número 1. Publicado en edición doble completa y sencilla de selección, acumula múltiples discos de oro y platino internacionales, superando las 40 millones de copias vendidas en todo el mundo y consolidándose como el disco de reparto más vendido de todos los tiempos.

La Vibración del Directo

Aunque la mayoría de los discos de reparto se grababan en la soledad de un estudio de sonido para cuidar cada matiz acústico, algunos de los álbumes más venerados por los melómanos buscaron deliberadamente la energía del público en vivo.

El ejemplo definitivo es LES MISÉRABLES – THE 10TH ANNIVERSARY CONCERT (1995). Registrado en el Royal Albert Hall de Londres con el denominado "Dream Cast" —que incluía a figuras como Colm Wilkinson, Philip Quast y Lea Salonga—, el álbum captura la reverberación del recinto y la ovación cerrada de miles de espectadores. En el surco del vinilo, esa dinámica sonora se traduce en una experiencia inmersiva donde el oyente deja de ser un simple espectador para convertirse en parte del público.

El Fenómeno en español: JESUCRISTO SUPERSTAR (España, 1975)

Si existe un disco de reparto que marcó un antes y un después en la historia de la música y la sociedad española, es la adaptación en español de JESUCRISTO SUPERSTAR publicada en 1975.

En un contexto sociopolítico complejo, en los últimos meses del franquismo, Camilo Sesto arriesgó su propia fortuna para financiar y producir la versión en castellano de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. El impacto de la obra se amplificó con el álbum grabado en los estudios Kirios de Madrid y editado por Ariola, un auténtico éxito impulsado por el número uno de "Getsemaní".

La entrega vocal de Camilo Sesto como Jesús, la potencia desgarradora de Teddy Bautista como Judas y la calidez de Ángela Carrasco como María Magdalena eclipsaron para muchos críticos a las propias versiones en inglés. El doble LP, con su cuidada carpeta desplegable y las letras traducidas e impresas en el interior, se convirtió de inmediato en un objeto de culto. No era solo un disco de teatro: era un álbum de rock progresivo e hito generacional que sonó sin descanso en los tocadiscos de toda España. Hoy en día, las copias originales en buen estado de conservación son piezas muy codiciadas en el mercado del coleccionismo.

El Puente Generacional y el Renacimiento Moderno

Con la llegada del formato digital a finales del siglo XX, muchos títulos icónicos quedaron durante años sin una edición en vinilo a la altura de su mito. Un caso emblemático es RENT (1996), la revolucionaria obra de Jonathan Larson. Su grabación original de Broadway, impregnada del espíritu del rock de los 90, tuvo una tirada en vinilo limitada en su época, lo que convirtió sus primeras prensajes en auténticos tesoros de coleccionista.

Décadas después, justo en la época en la que empezaba a eclosionar el resurgimiento global del vinilo, el fenómeno HAMILTON (2015), escrito por Lin-Manuel Miranda, se subió a esta ola internacional y se convirtió en el gran motor que impulsó el formato dentro del teatro musical. Certificado seis veces disco de Platino en EE. UU., su caja especial de cuatro vinilos demostró que las nuevas generaciones también demandaban el formato físico para disfrutar de la complejidad narrativa de una obra completa.

Escuchar un cast recording en vinilo exige pausar el ritmo acelerado del mundo digital. Obliga a sentarse, abrir el libreto, seguir la lírica canción a canción y cambiar el disco de cara a mitad del segundo acto. En este Día del Vinilo, encender el tocadiscos y pinchar un clásico del musical sigue siendo la forma más pura de subir el telón sin salir de casa.

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