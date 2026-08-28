Dario Regattieri impulsa Raíz Urbana para recuperar teatros, cines y espacios históricos en desuso

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Dario Regattieri, CEO de beon. Worldwide, impulsa Raíz Urbana, una nueva iniciativa centrada en recuperar teatros, antiguos cines y otros espacios históricos en desuso para devolverlos a la actividad cultural y a la vida de las ciudades.

El proyecto parte de una premisa: conservar arquitectónicamente un edificio no garantiza por sí solo que siga formando parte de la ciudad. Raíz Urbana propone que estos espacios recuperen también contenido, público y una relación activa con su entorno, convirtiéndose nuevamente en lugares de encuentro.

La iniciativa contempla la recuperación de teatros históricos, antiguos cines y otros inmuebles singulares que puedan asumir una nueva función vinculada a las artes escénicas, el entretenimiento, la divulgación, los eventos o el turismo cultural.

«He visto edificios que conservaban intacta su memoria, pero habían dejado de formar parte del presente. Raíz Urbana nace de una convicción personal: nuestros teatros, cines y espacios emblemáticos no deben convertirse en recuerdos inmóviles. Deben volver a abrirse para la cultura y para las personas», señala Regattieri.

Raíz Urbana plantea acompañar la recuperación de los espacios con la creación de contenidos y modelos de gestión que permitan mantenerlos activos una vez reabiertos. Para ello, el proyecto se apoya en la experiencia de beon. Worldwide, compañía española independiente con más de 25 años de trayectoria.

Entre las referencias vinculadas a la recuperación y activación de espacios singulares se encuentra el histórico Teatro Calderón de Madrid y su terraza Lírico.

También figura el antiguo Pabellón de Canadá de la Expo'92 de Sevilla, reconvertido en un espacio para eventos en la Isla de la Cartuja, así como el Cine Jerezano, cerrado hace 25 años y actualmente inmerso en un proceso de recuperación para su futura reapertura como Teatro Jerezano.

Precisamente, la recuperación de los espacios escénicos ha formado parte de la trayectoria de Regattieri. En 2025 recibió el Premio Internacional Gregorio Arcos por su contribución a la conservación del patrimonio teatral y la recuperación de teatros históricos. Además, es patrono de la Fundación AMIThE, Amigos de los Teatros Históricos de España.

El presidente de la fundación, Javier López-Galiacho, ha celebrado la puesta en marcha del proyecto y destaca su planteamiento de unir conservación, programación cultural y desarrollo económico para recuperar espacios históricos y devolverles una función cultural y social.

Raíz Urbana se dirige tanto a administraciones e instituciones culturales como a entidades patrimoniales y propietarios interesados en buscar nuevos usos para espacios históricos que actualmente permanecen cerrados o infrautilizados.

El objetivo pasa así de conservar únicamente los edificios a recuperar también su función cultural y social, buscando que teatros, cines y otros espacios con memoria vuelvan a integrarse en la actividad cotidiana de sus ciudades y puedan mantenerse activos a largo plazo.

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