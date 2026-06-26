CENICIENTA se despide del Teatro Coliseum tras casi 300 funciones

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CENICIENTA afronta sus últimas funciones en el Teatro Coliseum de Madrid, donde permanecerá en cartel hasta el próximo 28 de junio. La producción de Stage Entertainment España se despedirá de la Gran Vía tras una exitosa temporada iniciada en octubre de 2025 y después de rozar las 300 funciones.

El montaje adapta la versión contemporánea escrita por Douglas Carter Beane, que ofrece una lectura renovada del clásico cuento. En esta propuesta, Ella se presenta como una protagonista más decidida e independiente, mientras que la historia incorpora temas como la justicia social y la libertad para elegir el propio destino, Con la musica y letra original de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II.

La producción combina una elaborada puesta en escena con efectos de magia, un destacado diseño de vestuario y una partitura que incluye algunos de los temas más emblemáticos del teatro musical, como In My Own Little Corner y Ten Minutes Ago.

El reparto está encabezado por Paule Mallagaray como Ella y Briel González como Topher. Junto a ellos participan Mayca Teba (Marie), Mariola Peña (Madame), Eloi Gómez (Jean-Michel), María Gago (Gabrielle), Caro Gestoso (Charlotte), José Navar (Sebastian) y Jaume Giró (Lord Pinkleton), con Anna Alborch como stand-by.

La versión que actualmente puede verse en Madrid toma como referencia la adaptación estrenada en Broadway en 2013, con libreto de Douglas Carter Beane. Aquella producción recibió nueve nominaciones a los Premios Tony y obtuvo el galardón al Mejor Diseño de Vestuario. A su vez, el musical tiene su origen en la célebre versión televisiva de Cinderella, emitida en 1957 y protagonizada por Julie Andrews.

Tras cerca de 300 representaciones, CENICIENTA pondrá fin a su temporada en el Teatro Coliseum el próximo 28 de junio, cerrando una de las producciones familiares más destacadas de la cartelera madrileña.

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