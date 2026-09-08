CATALUNYA AIXECA EL TELÓ celebra 25 años reivindicando el teatro con una gran gala en el Liceu

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

El Gran Teatre del Liceu acogió anoche la celebración de los 25 años de CATALUNYA AIXECA EL TELÓ, en una gala que sirvió para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada teatral. Bajo el lema “25 anys al teu costat (passi el que passi...!)”, el espectáculo recorrió los principales acontecimientos y transformaciones que han marcado al país y a sus artes escénicas desde 2001 hasta la actualidad.

La gala, organizada por ADETCA y los Teatres Públics de Barcelona, reunió a representantes de las principales instituciones y profesionales vinculados al teatro catalán. Dirigido artísticamente por Joan Maria Segura, el espectáculo contó con dirección musical y arreglos de Xavier Mestres, guión original de Sergi Belbel y adaptación de Edu Pericas.

Autoridades y representantes de instituciones culturales

La propuesta estuvo protagonizada por Marta Ribera, que interpretó a Mont, una profesora que en 2001 sueña con convertirse en actriz, hecho que consigue al final de la gala. Su historia sirvió como hilo conductor para recorrer los 25 años de trayectoria de CATALUNYA AIXECA EL TELÓ y, al mismo tiempo, reconstruir la memoria reciente del país, pasando por la crisis económica y pandemia de 2020, entre otros momentos destacados. Todo se mezcló con referencias a espectáculos que han marcado la escena catalana durante estos años y con imágenes de las diferentes ediciones de CATALUNYA AIXECA EL TELÓ.

Un total de veinte intérpretes, acompañados por un coro y una banda en directo, dieron forma a una gala que combinó teatro musical, rock catalán, jazz y música popular. Junto a Marta Ribera participaron Estel Aparicio, Mila Borràs, Jaume Casals, Bernat Cot, Xavi Duch e Isabel Rocatti.

Entre los momentos más destacados de la noche se encontró la interpretación de “Nessun dorma”, así como actuaciones de Ivan Labanda, el Cirque du Solei, Mariona Escoda y un homenaje a Núria Feliu con “Marieta de l’ull viu”. La gala contó además con las apariciones de Joan Pera, Joan Lluís Bozzo y Jordi Díaz, nombres destacados de las artes escénicas catalanas. La gala terminó con una interpretación colectiva de “Viva la Vida”, en la que se sumaron algunos de los artistas que han presentado CATALUNYA AIXECA EL TELÓ a lo largo de su historia, entre ellos Mercè Martínez, Vicenta N’Dongo, Coco Comín, Gina Gonfaus, Mònica Pérez, Rosa Galindo, Guillem Albà y Jordi Rios.

La gala también repasó las movilizaciones sociales de los últimos 25 años mediante fragmentos de LOS MISERABLES y canciones de Lax’n’Busto y Obeses. El recorrido sirvió para reivindicar el teatro como un espacio de encuentro , capaz de acompañar a la sociedad tanto en momentos de celebración como de dificultad. También se puso en valor el trabajo de artistas, profesionales, compañías, productoras, teatros y públicos que han contribuido a mantener vivo el sector durante este cuarto de siglo.

Uno de los momentos especiales de la gala fue la entrega de la Mención Honorífica del Premi Catalunya de Teatre – ADETCA 2026 a Daniel Martínez de Obregón, fundador y presidente del Grup Focus, por su trayectoria y su contribución al desarrollo del teatro catalán. El reconocimiento estuvo acompañado de un vídeo que repasó su trayectoria profesional antes de dar paso a la entrega del galardón. En su intervención, Martínez de Obregón quiso dedicarlo a todas las personas que han trabajado para fortalecer y dignificar las artes escénicas.

Daniel Martínez de Obregón

La celebración en el Liceu ha coincidido con la presentación del balance de la temporada teatral 2025-2026, que confirma el buen momento que atraviesa el sector. Los teatros de Barcelona cerraron la temporada superando los tres millones de espectadores por tercera temporada consecutiva.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...