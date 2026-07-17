BroadwayWorld Spain estrena 'MUSICALES PARA DUMMIES'

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El teatro musical cuenta con una comunidad de seguidores apasionados que hablan de repartos, partituras, producciones y grandes clásicos con auténtica devoción. Pero, precisamente por eso, para quien se acerca por primera vez puede resultar un mundo difícil de entender. En Musicales para Dummies, la nueva sección de BroadwayWorld Spain, queremos ponernos en el lugar de esas personas que sienten curiosidad por los musicales, pero no saben por cuál empezar o nunca han encontrado a alguien que se los explique de una forma sencilla.

El objetivo de Musicales para Dummies no es analizar los espectáculos desde un punto de vista técnico ni contar todos sus secretos. Queremos explicar por qué millones de personas se enamoran de estos musicales, qué historias esconden y qué los hace tan especiales. En definitiva, descubrir que detrás de cada canción hay personajes, conflictos y emociones con las que cualquiera puede conectar, incluso aunque nunca haya pisado un teatro.

La primera entrega de Musicales para Dummies estará dedicada a HAIRSPRAY. A través de la historia de Tracy Turnblad, una adolescente del Baltimore de los años 60 que sueña con bailar en el programa de televisión más famoso del país, descubriremos cómo un musical que parece hablar únicamente de baile y peinados imposibles acaba convirtiéndose en una historia sobre la igualdad, la inclusión y el valor de desafiar los prejuicios. Porque, a veces, un musical no empieza con una gran canción, sino con una pregunta capaz de atraparte desde el primer minuto.

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