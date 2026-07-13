BROADWAY SANTES 2026 regresa a Mataró con su tercera edición y la colaboración especial de Nina

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El teatro musical vuelve a ser protagonista en la Fiesta Mayor de Mataró. Tras el éxito cosechado en sus convocatorias anteriores, la iniciativa participativa BROADWAY SANTES 2026 regresa este año para celebrar su tercera edición, consolidándose como una de las citas culturales de Les Santes. El evento tendrá lugar el próximo 23 de julio en el Teatre Monumental, ofreciendo dos funciones programadas para las 19:00 h y las 21:15 h, con una duración estimada de 80 minutos por pase.

Bajo la dirección de Marc Flynn y con la dirección musical y arreglos a cargo de Dídac Flores, esta nueva entrega se presenta con una propuesta de mayor envergadura respecto a años anteriores. Como principal novedad en su estructura, el espectáculo incorporará por primera vez un coro escénico integrado por jóvenes artistas en vías de profesionalización procedentes de diversas escuelas de Mataró y de la comarca del Maresme, reforzando así el apoyo al talento emergente de la región. En el apartado organizativo, la ayudantía de dirección corre a cargo de Mireia Federico y Marta Msam.

El elenco principal de este concierto participativo reúne a destacados profesionales de la escena del teatro musical nacional. Sobre el escenario del Teatre Monumental actuarán Manu Pilas, Judith Tobella, Jana Gómez, Sylvia Parejo, el propio Marc Flynn y Dídac Flores, quienes se encargarán de interpretar un repertorio compuesto por grandes clásicos del género y éxitos de la cartelera musical contemporánea. Además, la velada contará con la colaboración especial de Nina, figura de referencia en el teatro musical de nuestro país, cuya participación aportará un valor añadido a esta tercera edición.

La música en directo será otro de los pilares del espectáculo, contando con el acompañamiento de Dídac Flores al piano, Carles Ratera al bajo y Fani Fortet en la percusión. Asimismo, la celebración de BROADWAY SANTES 2026 destaca por su marcado carácter comunitario, involucrando a numerosas entidades y escuelas locales del tejido asociativo y educativo de Mataró y el Maresme, entre las que se encuentran el Aula de Teatre de Mataró, Casa de Andalucía, Companyia Origen Dansa, Cronopis, GospelSons, Escola de Dansa Heidi Consegal, Kinetic Dance School, Mataró Teatre Musical, Sala Cabanyes, Escola de Dansa Pas X Pas y Argentona Cor de Gòspel.

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