Ane Gabarain se convierte en Millán Astray en CANTANDO BAJO LAS BALAS

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Ane Gabarain se transforma en Millán Astray en CANTANDO BAJO LAS BALAS, la obra escrita por Antonio Álamo y dirigida por Asier Andueza que llegará al Teatro Apolo de Barcelona del 29 de septiembre al 4 de octubre, tras haberse presentado en País Vasco y Navarra.

La producción de Luna Hiena Interacciones Culturales propone un monólogo musical en el que el humor negro, la palabra y la música en directo se combinan alrededor de la interpretación de Gabarain, acompañada sobre el escenario por Marc Servera, responsable también de la música y el espacio sonoro.

CANTANDO BAJO LAS BALAS parte del enfrentamiento entre Millán Astray y Miguel de Unamuno ocurrido el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, episodio del que este año se cumplen 90 años.

Lejos de plantearse como una reconstrucción histórica convencional, la obra utiliza aquel acontecimiento como punto de partida para construir una propuesta teatral contemporánea en la que el humor y la música permiten aproximarse desde otra perspectiva a un episodio que continúa formando parte de la memoria cultural española.

Ane Gabarain se transforma en Millán Astray

Uno de los principales atractivos del montaje se encuentra en la transformación de Ane Gabarain en Millán Astray, un personaje marcado por el exceso, las contradicciones y una fuerte dimensión teatral.

La actriz aborda el personaje desde una propuesta en la que el humor negro desempeña un papel fundamental. La sátira se convierte así en una de las herramientas del espectáculo para acercarse a la figura de Millán Astray y al episodio histórico que sirve como punto de partida.

Gabarain llega al proyecto después de una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. La intérprete obtuvo el Premio Goya y el Premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto por 20.000 especies de abejas y fue nominada al Emmy Internacional por Patria. Entre sus trabajos televisivos se encuentra también Allí abajo, mientras que recientemente ha participado sobre los escenarios en La casa de Bernarda Alba, dirigida por Alfredo Sanzol en el Centro Dramático Nacional.

Junto a ella, Marc Servera completa el reparto y aporta en directo la dimensión musical y sonora de la producción.

Seis funciones en el Teatro Apolo

El texto de Antonio Álamo llega a escena bajo la dirección de Asier Andueza, con Paul Alcaide como ayudante de dirección. El equipo creativo se completa con David Bernués en el diseño de iluminación, José Luis Raymond en la escenografía, Edurne Ibáñez en el vestuario y Arturo Vargas en la dirección de movimiento.

La producción y distribución corre a cargo de Biktor Andueza, con Luna Hiena Interacciones Culturales al frente de la producción.

Tras su presentación en País Vasco y Navarra, CANTANDO BAJO LAS BALAS llegará a Barcelona para ofrecer seis únicas funciones en el Teatro Apolo, del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Las entradas ya están a la venta a través de la web del Teatro Apolo.

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