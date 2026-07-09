Alex Parra, María Gago y Luis Maesso se incorporan a la gira de EL FANTASMA DE LA ÓPERA

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. Sign Up

La gira de EL FANTASMA DE LA ÓPERA incorpora a Alex Parra, María Gago y Luis Maesso como nuevos integrantes del elenco. Los tres intérpretes se suman a la producción de LETSGO en distintos puestos de ensemble y como covers de varios personajes principales mientras el musical continúa su recorrido por España. Actualmente, el espectáculo permanece en cartel en el Teatro Cervantes de Málaga.

Natural de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alex Parra se incorpora como swing y cover de Monsieur Firmin. Formado en interpretación, canto y clarinete, además de graduado en Comunicación Audiovisual, ha participado en producciones como GODSPELL, dirigida por Antonio Banderas; ALADDÍN, donde interpretó a Omar y fue cover de Aladdín, trabajo por el que recibió el Premio BroadwayWorld al Mejor Actor de Reparto; EL REY LEÓN, dando vida a Zazú, Timón, Ed y Banzai; y EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, como cover de Marcus Logan, Félix e Ignacio. También ha trabajado con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con el Teatro de la Zarzuela, además de participar en festivales como el Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el de Almagro.

María Gago se une al espectáculo como ensemble y cover de Meg Giry. Actriz, cantante y bailarina formada en la RESAD y especializada en teatro musical, recientemente ha interpretado a Gabrielle en CENICIENTA, ha formado parte de GYPSY bajo la dirección de Antonio Banderas y ha sido cover de la Sra. Phelps y la Srta. Honey en MATILDA, EL MUSICAL. Además, dio vida a Candelaria en EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, papel por el que obtuvo el BroadwayWorld Spain Award a la Mejor Actriz de Reparto en 2022. Su trayectoria incluye otros títulos como BILLY ELLIOT, EL MUSICAL, DIRTY DANCING, ANTOINE, EL MUSICAL o AMORES EN ZARZA, además de trabajos en televisión y como vocalista en distintos proyectos musicales.

Por su parte, Luis Maesso se incorpora como ensemble y cover de Piangi y Raoul. Graduado en interpretación por la RESAD y con formación en el Rose Bruford College y la London Music School, ha desarrollado su carrera en teatro, musicales y televisión. Entre sus trabajos destacan RENT, donde interpretó a Mark Cohen, TINA, EL MUSICAL y THE RHYTHM OF THE NIGHT, además de series como LA PROMESA, MARICÓN PERDIDO y LA TEMPLANZA. También ha colaborado en diversas ocasiones con el Teatro de la Zarzuela y compagina su carrera artística con la docencia y la dirección de su propia compañía de teatro contemporáneo, InDubio.

Producido por LETSGO en colaboración con Amigos Para Siempre, EL FANTASMA DE LA ÓPERA inició una nueva etapa en España con la producción estrenada en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, dirigida por Federico Bellone y con dirección musical de Julio Awad. Tras dos temporadas en la capital, el musical continúa ahora su gira nacional con Daniel Diges como protagonista en el papel del Fantasma, acompañado por Ana San Martín como Christine Daaé y Rubén López como Raoul de Chagny. Basado en la obra de Andrew Lloyd Webber, el espectáculo sigue recorriendo España con una de las producciones más recientes del clásico musical.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.