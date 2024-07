ALAN se estrena en EEUU

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Los días 12, 13 y 14 de julio podrá verse en el 38º Festival Internacional de Teatro Hispánico de Miami el musical ALAN, estrenado en Barcelona en 2022 bajo el sello de la productora WeColorMusic.

ALAN podrá verse en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, uno de los teatros más importantes del país, y contará con sobretítulos en inglés para el público no hispano.

Este reto de estrenar el espectáculo al otro lado del charco se ha conseguido gracias a que la Asociación NACE (No al ACoso Escolar) se ha sumado al proyecto como patrocinador principal con el objetivo de que el mensaje del musical llegue tan lejos como sea posible.

En ALAN, sus creadores Mar Puig Lecha y Mateu Peramiquel Borjas exploran la urgencia de combatir las actitudes vejatorias que, día tras día, han de soportar las personas que no encajan en el concepto social que se tiene de normalidad. Lo hacen cogiendo como punto de partida la historia real de Alan Montoliu, un joven de Rubí (Barcelona) que se suicidó en 2015 con sólo 17 años por culpa del acoso escolar y la discriminación social. El espectáculo huye de dramatismos y sensacionalismos para contar, sencillamente, la historia de un chico que luchó hasta que ya no pudo más. Con una mirada optimista y un mensaje de esperanza, la obra explora temas como identidad personal, resiliencia y poder del apoyo mutuo.

Patricia Paisal, Ander Mataró, Vinyet Morral y Joan Vázquez forman parte del reparto que podrá verse en Miami acompañados por el propio Mateu Peramiquel al piano y Dakota Compta y Sergi Torrents a la batería.

ALAN podrá verse también el Teatre Talia de València del 31 de octubre al 10 de noviembre, y tiene por confirmar próximamente fechas en Madrid de cara a la próxima programación. Además, ya ha anunciado también su 2a temporada en Barcelona, en el Teatre Poliorama, del 6 al 16 de marzo de 2025.

Comments