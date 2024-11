ALADDÍN anuncia su última temporada en Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



ALADDÍN, que se encuentra en su tercera temporada de éxito en el Teatro Coliseum de Madrid, cerrará sus puertas definitivamente al final de la misma, dándonos tan solo unos meses más para disfrutarlo en la capital.

La fecha de cierre definitiva no se ha anunciado todavía, pero se hará próximamente.

Desde su estreno a finales de marzo de 2023, ALADDIN ha hechizado al público español con este cuento clásico que cobra vida sobre el escenario. Actualmente el musical está protagonizado por David Comrie (EL REY LEÓN) como el Genio, Ferran Fabá (WE WILL ROCK YOU) que da vida a Aladdín y Jana Gómez (ANASTASIA, NEXT TO NORMAL) como Jasmine.

En junio el musical recibió 4 galardones en la ceremonia de los Premios Teatro Musical: Mejor Dirección Musical para Xavier Torras, Mejor Figurinista para Gregg Barners, Mejor Caracterización para Milagros Medina Cerdeira y Josh Marquette y el galardón a la Interpretación Destacada Masculina para Roc Bernadí.

Además, el año pasado ALADDIN recibió un total de 7 Premios Del Público Broadwayworld Spain 2023, incluyendo el premio a Mejor Musical.

