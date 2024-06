A DRAG IS BORN se estrena en el Off-Broadway

Get Access To Every Broadway Story



El próximo 2 de julio llega al Teatro Under St. Marks del Off-Broadway el espectáculo no verbal y unipersonal A DRAG IS BORN, en el que el actor y productor canario Edu Díaz cuenta la historia de un hombre de 40 años que quiere convertirse en drag queen.

El espectáculo, que cuenta con el apoyo del Consulado de España en Nueva York, se representa dentro del marco del festival Queerly. Nació de un ataque homófobo sufrido por Díaz y fue evolucionando hasta convertirse en obra larga el pasado mes de abril.

Desde entonces, el espectáculo se ha alzado con los premios Hummingbird favorite, Best Solo Clown y Extension Award en el NYC Fringe y con el Critics Chocie Award Best Solo Show Specialty en el Orlando Fringe.

Tras su función en el Queerly, A DRAG IS BORN ofrecerá funciones en el Playhouse 46 de Nueva York los días 6, 7, 11 y 14 de julio dentro del Turn The Lights On Festival.

Edu Díaz (él) es un actor, performer, productor, escritor y fulbrighter LGBTQ+ canario basado en Nueva York. Además de A DRAG IS BORN, es el creador de espectáculos como FANTASTIC MR. S, que se estrenó en el United Solo Festival de Nueva York en 2022 o AMORES MINÚSCULOS en España.

Desde 2019 vive en Nueva York, donde se mudó gracias a haber recibido una beca Fulbright para las artes escénicas.

