Pacifica Chamber Orchestra Announces 2022-2023 Season

PCO has announced their 2022-2023 Season.

Check out full details below!



Opening Concert Saturday October 1, 2022



Suite No. 2 for String Orchestra---------------------Lou Harrison

Five Pieces for String Orchestra----------------------Heino Eller

Suite for Organ, String Orchestra in G Major-Ottorino Respighi

Youngjin Joo, Organ Solo

Zion Lutheran Church, 4634 Alger Ave, Everett 98203



Winter Concert, Saturday Dec. 3, 2022



Novellettes for String Orchestra, Op.53--------------Niels Gade

Winners of Snohomish County Music Teachers Association Competition

Cascade View Presbyterian Church,1030 E Casino Rd, Everett 98203



Sunshine Concert, Saturday Feb 18, 2023



Suite for Strings-------------------------------------------Maurice Ravel

Ukrainian Fantasy, On the Banks of Cheremosh-----------Taras Yachshenko

Serenade for Violin, Cello & String Orchestra---Lars-Erik Larsson

Partita for Piano and String Orchestra, Op.20------Vítězslava Kaprálova

Harumi Makiyama, Piano Solo

Cascade View Presbyterian Church,1030 E Casino Rd, Everett 98203



Summer Concert, Saturday June 3, 2023



Per Archi-----------------------------------------------Jan Vanderroost

Le Grand Tango for Violin, Piano and String Orchestra---Astor Piazzola

Fred Chu, Violin Solo

Five Pieces for String Orchestra, Op. 44--------Paul Hindemith

Zion Lutheran Church, 4634 Alger Ave, Everett 98203