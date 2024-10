Review: OTELLO ve Státní opeře

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



V září byla ve Státní opeře odehrána první operní premiéra sezóny 2024/2025 v Národním divadle. Touto operou byl Verdiho Otello na libreto Arriga Boita podle slavného dramatu Williama Shakespeara. Jak se tento náročný kus v novém provedení povedl?

Otello a Jago

Otello není Verdiho typickou operou, je to dílo pozdějšího Verdiho. Už při jeho tvorbě kladl Verdi důraz na to, aby s Boitem opustili od klasického formátu poslepených árií. Namísto toho v ní Verdi přinesl formu kontinuálního hudebního podkresu pro celá jednání. Přesto si dílo nadále zachovává určité motivy, či hudební téma pro konkrétní postavy a scény. Hudební zážitek je ale touto volbou umocněný, protože se hudbě povedlo naplno vykreslit atmosféru děje, který autor libreta napsal. Oproti původnímu dramatu se muselo významně krátit, v rozsahu díla a také počtu postav. Otellovi to však prospělo a jedná se o ucelený hudebně dramatický zážitek, který si žádá divákovu neustálou pozornost.

Jago vede davy

Jaké tedy jsou dojmy z nové premiéry? Celkový zážitek je velmi kladný. Ve srovnání s ostatními produkcemi je potřeba vyzdvihnout hlavně skvělou scénu Hanse Hoffera a kostýmy Georgiose Vafiase. Společně to hraje opeře perfektně do noty, navíc se jedná o funkční řešení, které zároveň potěší na pohled. Co by stálo vyladit je však práce s rekvizitami, které se na jevišti povalují a herci o ně zakopávají, kulisy do nich narážejí, což způsobuje nežádoucí ruch. Obdobné je to i s plachtami na jevišti, či se zavíracím mechanismem skrytých dveří (suchý zip). Jelikož se ale jedná o prvky, které lze na představení nadále ladit, není nutné je v celkovém hodnocení považovat za zásadní. Navíc nejsou zdaleka tak rušivé jako tomu bylo v případě Rusalky.

Denys Pivnickij jako Otello

V hlavní roli diváci uvidí Denyse Pivnickijeho, se kterým se měli šanci v Praze již potkat v Plamenech v rámci programu Musica non Grata. Pro Pivnickijeho se jedná o debut v roli Otella a musí se mu nechat, že si zvolil skvělou chvíli, kdy se do role pustit. Jeho vyspělý hlas a dramatické schopnosti jsou aktuálně excelentní. Je z něj cítit respekt k takto velké roli a zároveň velká pokora. Přes údajnou hlasovou indispozici byl na premiéře výborný, a tak se diváci mají na reprízách na co těšit. Duševní přerod jeho postavy působí tak přirozeně, až má divák pocit, že místo na operu vyrazil na činoherní představení.

Skvěle odehrál a odzpíval záporáka Mikolaj Zalański, pro kterého se jednalo o debut ve Státní opeře. Jeho Jago byl strhující a bez debat uvěřitelný zloduch, který tahá za nitky, jak jen může. V menší roli Desdemony, která však dostává větší prostor v druhé půli představení, debutovala Olga Busuioc. I jí se obtížný part moc povedl a drží notu božsky čisté manželky po celou dobu svého působení na jevišti. Ve vedlejších rolích skvěle zpívali také Martin Šrejma jako Cassio a Kateřina Jalovcová jako Emilia. Uznání diváků se dočkala i Adéla Abdul Khaleg v taneční roli Vedovelly.

Desdemona, Otello a Emillia

Orchestr Státní opery hrál pod taktovkou Andrije Jurkevyče slušně, větší dynamiky v průběhu děje se ještě můžeme dočkat. I orchestr a jeho vedení diváci svým bouřlivým potleskem ocenili. Celkově se režisérovi Martinu Čičvákovi povedlo, že opera odehraje kohezní příběh od začátku do konce. Herci se k sobě navzájem perfektně hodí, dobře spolu pracují jak herecky, tak pěvecky. Navíc kromě nezbytné pauzy mezi prvním a druhým jednání vše pěkně šlape a divák se nemá šanci ani chviličku nudit. Zdá se to jako samozřejmost, ale není tomu vždy tak.

Národní divadlo tedy do nové sezóny nakročilo s jistotou a nad očekávání s ohledem na náročnost Verdiho díla. Repertoár má tuto sezónu naplánovano ještě 7 dalších premiér a my se máme na co těšit. Příště už začátkem listopadu u Fibichovy Šárky, tentokrát v Národním divadle.

Snímky z webu Národního divadla vyfotil Serghei Gherciu.

Comments