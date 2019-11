Manuel de Falla, Muler E Shakespeare No Universo De Ana Rocha, 12/05

Depois de ter apresentado em coprodução com o Teatro Municipal do Porto Stabat Matter, Ana Rocha estreia "Manual da Falla", trabalho que retoma a sua pesquisa sobre a linguagem, o ato de fala e o seu valor de transposição entre o espaço-tempo.

Com a companhia O Cão Danado, com quem vem desenvolvendo a criação performativa, a atriz Sara Barbosa, mulher a solo na anterior peça, vê-se agora acompanhada por duas mulheres - Eliana Veríssimo, Leonor Keil - e dois homens com presenças análogas de um possível Hamlet - Davis Freeman e Albano Jerónimo. Num exercício de atravessamento e desconstrução desta figura masculina paradigmática da história e cultura teatrais, entre o texto de Shakespeare e Müller -"Hamlet ex-Machina" - e nas suas várias versões contemporâneas, questiona-se o que Hamlet representa hoje.

Tendo ainda como base inspiradora e orientadora a obra musical do compositor espanhol do séc. XX - Manuel De Falla, "Manual da Falla" é um projeto teatral analisa o poder transformador da linguagem.

Maria João Luís é a tão conhecida voz que acompanha, como uma figura fantasma, o desenrolar das presenças e dos papeis que estas personagens emanam, num jogo que coloca o espectador num lugar de cheque.

O espetáculo estreia nos dias 6 e 7 de dezembro, no palco do grande auditório do Rivoli.

9.00€ • 1.30h • >16





Related Articles Shows View More Portugal Stories

More Hot Stories For You