Luzmila Carpio comes to Teatro da Trindade next month. The performance is set for 22 October.

Luzmila brilha como a luz de uma vela. A sua música, a sua voz, feita de agudos arrepiantes e graves uterinos, confundem-se com os contornos da sua alma, mas também com a voz do vento, dos rios e dos pássaros. Quem repara nos olhos de Luzmila verá neles – se tiver, por sua vez, olhos para ver – uma cintilação que arde de muito longe e de muito alto, nas asas de um sonho.

Música de outro mundo, que poderá escapar a alguns, mas deixa marcas profundas em muitos outros. Luzmila Carpio, nasceu em 1954 na comunidade indígena Qala Qala, Ayllu Panacachi, no Departamento de Potosí, é uma artista boliviana cujas canções são na sua maioria cantadas na língua quéchua e estão inspiradas na natureza dos Andes e nos cantos dos seus antepassados.

