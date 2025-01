LICENCE TO SING – THE SONGS FROM 007 Comes to Teatro Tivoli BBVA

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Quem não conhece as grandes músicas dos filmes de 007?… De Shirley Bassey a Billie Ellish passando por Sheryl Crow, Paul McCartney, Tina Turner, Madonna, Garbage, Duran Duran, Adele e muitos outros grandes artistas consagrados que interpretaram ao longo de mais de 60 anos os grandes temas dos filmes do agente secreto britânico mais famoso de sempre, James Bond.

O que propomos em LICENCE TO SING – THE SONGS FROM 007 é uma verdadeira viagem pelo imaginário de James Bond. Uma inédita produção musical repleta de glamour, mistério, sensualidade e ação criada pelo produtor Renato Júnior.

Seis grandes vozes portuguesas, Mimicat, Rita Redshoes, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Diogo Leite e Tó Cruz, acompanhadas por uma Big Band especial, vão dar voz aos temas mais icónicos de 007, num cenário multimédia que promete levar o público numa viagem imersiva às missões de Bond, James Bond.

Um concerto único que ficará para sempre na memória.

Comments