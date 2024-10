Get Access To Every Broadway Story



Lakecia Benjamin comes to Teatro da Trindade next month. The performance is set for November 5.

Ao quarto disco, a saxofonista norte-americana Lakecia Benjamin prepara-se para ascender a um lugar de enorme destaque no panorama do jazz mundial. Phoenix, produzido por Terri Lyne Carrington, vencedor de vários Grammy, é o seu muito antecipado novo disco, que representa também uma evolução musical na sua carreira.

O álbum, que conta com colaborações de nomes como Dianne Reeves, Georgia Anne Muldrow, Patrice Rushen, Sonia Sanchez, Angela Davis e Wayne Shorter, é uma dupla metáfora: por um lado, de Nova Iorque, que Lakecia viu desfalecer lentamente durante a pandemia e depois renascer, e, por outro lado, dela própria, que sobreviveu miraculosamente a um acidente de carro, em 2021.

Mas Phoenix é também a porta que, agora aberta, levará Lakecia Benjamim a uma ascensão estratosférica no mundo do jazz. É apenas uma questão de tempo.

Datas e Horários

5 NOV

Ter 21:00

Sala e Preços

Sala Carmen Dolores

10€

Informação

Classificação: M/6

