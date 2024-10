Ensaio Solidario - A MÉDICA Comes to Teatro da Trindade

Get Access To Every Broadway Story



O ensaio solidário de A MÉDICA, de Robert Icke, com encenação de Ricardo Neves-Neves, decorrerá no dia 11 de dezembro, às 21h. Os bilhetes têm um custo fixo de 12€ e a receita reverte, na sua totalidade, a favor da Fundação António Aleixo.

A Fundação António Aleixo foi criada a 25 de maio de 1995, com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento do concelho de Loulé.

Trata-se de uma instituição privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, com objetivos de carácter social, cultural, artístico e científico.

Desenvolve atividades de intervenção, através do combate aos problemas da comunidade, destacando-se os projetos de ação social destinados à infância, juventude e terceira idade, as atividades editoriais, formativas e de animação, as iniciativas culturais e a concessão de bolsas de estudo a estudantes economicamente carenciados.

Saiba mais sobre o espetáculo aqui.

