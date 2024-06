Companhia Nacional de Bailado Premieres Symphony of Sorrows This Week

Get Access To Every Broadway Story



Na temporada em que o Teatro Camões encerra as suas portas por um período de seis meses para um projeto de reabilitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, reforçamos a nossa missão, marcando presença a nível nacional com um programa que, com abordagens e ambientes distintos, trabalha sobre a ideia de colectivo.

Symphony of sorrows desenvolve-se num ambiente denso, soturno, no qual o colectivo revela ser a força de superação dos caminhos, por vezes tortuosos, da humanidade.

Cantata reflete tradições populares e musicais italianas, uma espécie de festa comunitária italiana onde a música é o elemento inspirador, contagiando bailarinos e público.

SYMPHONY OF SORROWS

Um leve toque sobre as nossas sensações à margem da realidade humana. Os nossos corpos formam um organismo que vislumbra a imagem do que temos no subconsciente. Um universo dentro de cada corpo tornado música. Como se conseguíssemos ver cada nuance musical enquanto vivemos pequenos momentos que nos são fortemente familiares. -Miguel Ramalho

CANTATA

Cantata é uma coreografia plena de cores vibrantes, típicas do sul de Itália. Os gestos apaixonados e viscerais evocam um tipo de beleza mediterrânica e selvagem. Uma dança instintiva e vigorosa explora as várias facetas da relação entre homem e mulher: sedução, paixão, querelas, ciúme.

Cantata presta homenagem à cultura popular italiana e à sua tradição musical,recuperando desde as canções de embalar ao Salentine pizziche e às serenatas napolitanas dos séculos XVIII e XIX, Neste bailado, criado a partir de um encontro inesperado com um grupo de músicos de Nápoles e Puglia, a dança e a música misturam-se e interligam-se.

