A MEDICA Comes to Teatro da Trindade in December

The Doctor, no original, é uma adaptação contemporânea de Robert Icke, da peça de 1912, Professor Bernard, de Arthur Schnitzler. Datas e Horários: 12 Dez'24 a 16 Fev'25.

Piedade Lobo, Diretora Fundadora e professora do Instituto ALMA, recusa a entrada de um padre católico na sala de operações, onde uma rapariga está a morrer devido a um aborto mal feito e autoadministrado, por estar convencida que a presença do padre, não previamente autorizada pela família, provocará uma desnecessária ansiedade na jovem.

Depois da gravação da discussão entre a diretora e o padre se tornar viral na Internet, Piedade começa a ser alvo de fortes reações por parte de alguns colegas do hospital, por um crescente grupo de utilizadores das redes sociais e, por fim, por um painel televisivo constituído por ativistas de vários movimentos sociais. Cada um questiona as suas intenções ao proibir a entrada do padre, confrontando-a com as suas próprias convicções morais, éticas e religiosas, no que parece ser um julgamento público televisionado, acabando por conduzir ao seu afastamento profissional.

