GISELLE Will Come to Teatr Wielki in September

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Arcydzieło francuskiego romantyzmu, którego kształt muzyczny i choreograficzny pozostaje niemal niezmienny od lat, choć stały rozwój kunsztu technicznego późniejszych tancerzy stale podnosił jego walor artystyczny.

Tytułowa bohaterka jest pełną wdzięku, zakochaną wiejską dziewczyną, której adorator okazuje się przebranym za prostego chłopaka księciem. Kiedy zostaje zdemaskowany, załamana Giselle przypłaca to obłędem i śmiercią. Powraca jednak wśród duchów dziewcząt skrzywdzonych przed zamążpójściem, które czyhają nocą na młodych mężczyzn, by wciągnąć ich do morderczego tańca. Miłość Giselle pokonuje śmierć, bo gdy skruszony książę pojawia się przy jej grobie, ona ratuje go przed zemstą towarzyszek.

Balet był wielokrotnie pokazywany na naszej scenie, gdzie dwóm poprzednim realizacjom towarzyszyła scenografia nieżyjącego już Andrzeja Kreutza Majewskiego. Pomny swych tradycji Polski Balet Narodowy sięgnął więc ponownie po malarską wizję wybitnego scenografa, odtwarzając jego dekoracje i kostiumy również w obecnej wersji przedstawienia, zrealizowanej przez Mainę Gielgud.

Balet fantastyczny w dwóch aktach

Libretto: Théophile Gautier i Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges

Muzyka: Adolphe-Charles Adam

Prapremiera: 28/06/1841, Théâtre de l'Académie Royale de Musique, Paryż

Premiera polska: 20/01/1848, Teatr Wielki, Warszawa

Premiera obecnej wersji: 25/11/2022, Polski Balet Narodowy, Warszawa

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