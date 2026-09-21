Sesiones GTN: Festival de Jóvenes Compositores Will Come to Gran Teatro Nacional
The event is set for September 23.
El VIII Festival Internacional de Compositores llega a su cierre con “Voces y Compositores de Latinoamérica”, un recital que reunirá a ocho destacados compositores de Cuba, Colombia, Brasil y Perú, a través de la riqueza expresiva de la música coral. El programa propone un recorrido por distintas generaciones, lenguajes y sensibilidades de la creación musical contemporánea latinoamericana, con obras de Roberto Valera, Víctor Agudelo, Oswaldo Lacerda, Gilberto Mendes, Juan Carlos Aliaga, Andrés Posada, Aurelio Tello y Luis David Aguilar.
La presentación estará a cargo del Coro de Madrigalistas de la PUCP, bajo la dirección del maestro Aurelio Tello Malpartida, y marcará el cierre de esta octava edición, reafirmando el compromiso del festival con la difusión de la creación musical y la diversidad de voces de Latinoamérica.
ENTRADAS:
- Ingreso libre, previa inscripción: [pronto]
- Inscripciones desde el lunes 21 de septiembre, 3:00 p. m. (cupos limitados)
MÁS INFORMACIÓN:
- Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años.
- Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada.
- El horario de ingreso al teatro será cuarenta minutos antes del inicio de la función.
- La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.
- Duración: 1 hora, aproximadamente
- Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.
Love Theater in ? Join The Community!
Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.Learn More
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...