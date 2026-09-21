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Sesiones GTN: Festival de Jóvenes Compositores Will Come to Gran Teatro Nacional

The event is set for September 23.

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Sesiones GTN: Festival de Jóvenes Compositores Will Come to Gran Teatro Nacional

El VIII Festival Internacional de Compositores llega a su cierre con “Voces y Compositores de Latinoamérica”, un recital que reunirá a ocho destacados compositores de Cuba, Colombia, Brasil y Perú, a través de la riqueza expresiva de la música coral. El programa propone un recorrido por distintas generaciones, lenguajes y sensibilidades de la creación musical contemporánea latinoamericana, con obras de Roberto Valera, Víctor Agudelo, Oswaldo Lacerda, Gilberto Mendes, Juan Carlos Aliaga, Andrés Posada, Aurelio Tello y Luis David Aguilar.

La presentación estará a cargo del Coro de Madrigalistas de la PUCP, bajo la dirección del maestro Aurelio Tello Malpartida, y marcará el cierre de esta octava edición, reafirmando el compromiso del festival con la difusión de la creación musical y la diversidad de voces de Latinoamérica.

ENTRADAS: 

  • Ingreso libre, previa inscripción: [pronto]
  • Inscripciones desde el lunes 21 de septiembre, 3:00 p. m. (cupos limitados)

MÁS INFORMACIÓN:

  • Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años.
  • Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada.
  • El horario de ingreso al teatro será cuarenta minutos antes del inicio de la función.
  • La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.
  • Duración: 1 hora, aproximadamente
  • Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.
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