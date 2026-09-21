Sesiones GTN: Festival de Jóvenes Compositores Will Come to Gran Teatro Nacional

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El VIII Festival Internacional de Compositores llega a su cierre con “Voces y Compositores de Latinoamérica”, un recital que reunirá a ocho destacados compositores de Cuba, Colombia, Brasil y Perú, a través de la riqueza expresiva de la música coral. El programa propone un recorrido por distintas generaciones, lenguajes y sensibilidades de la creación musical contemporánea latinoamericana, con obras de Roberto Valera, Víctor Agudelo, Oswaldo Lacerda, Gilberto Mendes, Juan Carlos Aliaga, Andrés Posada, Aurelio Tello y Luis David Aguilar.

La presentación estará a cargo del Coro de Madrigalistas de la PUCP, bajo la dirección del maestro Aurelio Tello Malpartida, y marcará el cierre de esta octava edición, reafirmando el compromiso del festival con la difusión de la creación musical y la diversidad de voces de Latinoamérica.

ENTRADAS:

Ingreso libre, previa inscripción: [pronto]

Inscripciones desde el lunes 21 de septiembre, 3:00 p. m. (cupos limitados)

MÁS INFORMACIÓN:

Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años.

Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada.

El horario de ingreso al teatro será cuarenta minutos antes del inicio de la función.

La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.

Duración: 1 hora, aproximadamente

Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 40 Days 12 Hrs 47 Min 26 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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