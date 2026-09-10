Hevia Dance Company Will Perform HOLOGRAMA // EL FIN at Gran Teatro Nacional
The performance is set for September 10.
A través de la danza contemporánea, la obra explora la transformación del ser humano en la era digital, donde lo tecnológico y lo corporal se entrelazan. Con un lenguaje poético y simbólico, reflexiona sobre la desconexión emocional, la dependencia de las pantallas y la importancia de construir conexiones humanas auténticas.
En un contexto de constante cambio, HOLOGRAMA // EL FIN nos invita a valorar lo tangible, lo físico y lo cercano frente a un mundo cada vez más virtual. A través de una experiencia multidisciplinaria que fusiona danza y creación audiovisual, la obra propone un viaje sensorial que invita a reflexionar sobre nuestra fragilidad, resiliencia y capacidad de reconectar con lo esencial en tiempos de desconexión digital.
ENTRADAS:
- A la venta en Joinnus.
MÁS INFORMACIÓN:
- Edad recomendada: +5 años
- Todas las personas a partir de un año deben contar con entrada para ingresar.
- Todo menor de 16 años de edad debe ingresar con un adulto responsable.
- El horario de ingreso al teatro será desde una hora y media antes del inicio del concierto.
- El concierto inicia en punto. Iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala hasta que acabe la canción que está sonando. Así respetamos la experiencia de todos los asistentes.
- Las localidades de espacio de silla de ruedas son de uso exclusivo para usuarios en silla de ruedas temporal o permanentemente. No se permitirá el ingreso a no usuarios de silla de ruedas en estas localidades. El Gran Teatro Nacional no provee silla de ruedas para estas localidades.
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