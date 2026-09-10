Hevia Dance Company Will Perform HOLOGRAMA // EL FIN at Gran Teatro Nacional

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A través de la danza contemporánea, la obra explora la transformación del ser humano en la era digital, donde lo tecnológico y lo corporal se entrelazan. Con un lenguaje poético y simbólico, reflexiona sobre la desconexión emocional, la dependencia de las pantallas y la importancia de construir conexiones humanas auténticas.

En un contexto de constante cambio, HOLOGRAMA // EL FIN nos invita a valorar lo tangible, lo físico y lo cercano frente a un mundo cada vez más virtual. A través de una experiencia multidisciplinaria que fusiona danza y creación audiovisual, la obra propone un viaje sensorial que invita a reflexionar sobre nuestra fragilidad, resiliencia y capacidad de reconectar con lo esencial en tiempos de desconexión digital.

ENTRADAS:

A la venta en Joinnus.

MÁS INFORMACIÓN:

Edad recomendada: +5 años

Todas las personas a partir de un año deben contar con entrada para ingresar.

Todo menor de 16 años de edad debe ingresar con un adulto responsable.

El horario de ingreso al teatro será desde una hora y media antes del inicio del concierto.

El concierto inicia en punto. Iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala hasta que acabe la canción que está sonando. Así respetamos la experiencia de todos los asistentes.

Las localidades de espacio de silla de ruedas son de uso exclusivo para usuarios en silla de ruedas temporal o permanentemente. No se permitirá el ingreso a no usuarios de silla de ruedas en estas localidades. El Gran Teatro Nacional no provee silla de ruedas para estas localidades.

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